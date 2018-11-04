Праздник приближается: Наоми Кэмпбелл с мамой снялись для рекламной кампании Burberry – видео

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Наоми Кэмпбелл с мамой Валери Моррис
Наоми Кэмпбелл с мамой Валери Моррис / Скриншот из видеоролика

Во вторник, 13 ноября, в сети появилось полное рекламное видео предрождественской кампании известного британского бренда Burberry. В промо-ролике снялись супермодель Наоми Кэмпбелл с мамой Валери Моррис и другие звезды мирового уровня.

Итальянский дизайнер Риккардо Тиши лишь несколько месяцев назад стал креативным директором бренда, а уже поражает новыми коллаборациями. Ранее в Сети появились фото и видеоанонсы с участием Наоми Кэмпбелл и ее мамы Валери Моррис.

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Допис, поширений Burberry (@burberry)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

 

В съемках ролика принимали также участвовавшие певица M.I. A, актер Мэтт Смит и актриса Кристин Скотт Томас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

 

Английская художница Джуно Калипсо, которая стала режиссером видео, в его основу заложила скрытый смысл – семейные ценности. Ведь Рождество – это именно тот праздник, которое семьи проводят в семейном кругу и уютной домашней атмосфере.

Полная версия новой кампании появилась на странице Burberry в YouTube.

Смотрите видео здесь:

 

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 канал
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