Праздник приближается: Наоми Кэмпбелл с мамой снялись для рекламной кампании Burberry – видео

Во вторник, 13 ноября, в сети появилось полное рекламное видео предрождественской кампании известного британского бренда Burberry. В промо-ролике снялись супермодель Наоми Кэмпбелл с мамой Валери Моррис и другие звезды мирового уровня.

Итальянский дизайнер Риккардо Тиши лишь несколько месяцев назад стал креативным директором бренда, а уже поражает новыми коллаборациями. Ранее в Сети появились фото и видеоанонсы с участием Наоми Кэмпбелл и ее мамы Валери Моррис.

Читайте также: Наоми Кэмпбелл с мамой приняли участие в рождественской фотосессии: кадры невероятной схожести

В съемках ролика принимали также участвовавшие певица M.I. A, актер Мэтт Смит и актриса Кристин Скотт Томас.

Английская художница Джуно Калипсо, которая стала режиссером видео, в его основу заложила скрытый смысл – семейные ценности. Ведь Рождество – это именно тот праздник, которое семьи проводят в семейном кругу и уютной домашней атмосфере.

Полная версия новой кампании появилась на странице Burberry в YouTube.

Смотрите видео здесь: