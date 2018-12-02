Празднование продолжается: как прошел второй день свадьбы Приянки Чопры и Ника Джонаса

Известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра вышла замуж за американского певца, который младше нее на 10 лет, Ника Джонаса. Второй день празднования свадебной церемонии состоял из зажигательных танцев родственников с обеих сторон и приглашенных гостей.

Молодожены поделились снимками с продолжения празднования свадебной церемонии со своими поклонниками на страницах в социальных сетях. Приянка Чопра опубликовала видео и фото с торжественной части под названием Sangeet, что означает "музыкальный вечер".

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Во время предсвадебного ритуала Sangeet жених и невеста представляли танец, который с помощью их движений должен был показать историю жизни каждого до знакомства друг с другом и после их встречи.

Все началось как жестокая танцевальная конкуренция, а закончилось огромным праздником любви. Ник и я с нетерпением ждали этот вечер, чтобы посмотреть как две части семьи соединились в одну. Через песню и танец наши семьи рассказали истории, наполненные смехом и любовью. Мы двое очень благодарны за усилия, любовь и смех. Мы двое запомним этот особый вечер на всю нашу дальнейшую жизнь,

– прокомментировала фото с музыкального вечера Приянка Чопра.



Танцевальная церемония на свадьбе Приянки Чопры и Ника Джонаса / Instagram / @priyankachopra



Танцевальная церемония на свадьбе Приянки Чопры и Ника Джонаса / Instagram / @priyankachopra



Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса / Instagram / @priyankachopra



Свадьба победительницы конкурса "Мисс Мира 2000" Приянки Чопры и певца Ника Джонаса / Instagram / @priyankachopra