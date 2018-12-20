Празднование продолжается: Приянка Чопра и Ник Джонас снова провели свадебную вечеринку

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Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram/ @nickjonasrealteam

Согласно индийским традициям празднование свадебной церемонии должно проходить три или четыре дня, однако победительница конкурса "Мисс Мира 2000" и американский певец Ник Джонас проводят свадебные вечеринки в течение трех недель после венчания.

Официальное празднование свадьбы Приянки Чопры и Ника Джонаса, о котором был уведомлен весь мир и иностранные СМИ, прошло с 1 по 3 декабря. Однако пара решила на этом не заканчивать. После того, как супруги отправились в маленькое путешествие, посетили Нью-Йорк, гуляли на свадьбе еще одной индийской завидной невесты, они решили провести еще один прием для друзей, СМИ и близких членов семьи.

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Снимки с очередного торжественного празднования, которое прошло 19 декабря в Мумбаи, Приянка Чопра опубликовала на своей странице в Instagram. "Праздник не заканчивается", – прокомментировала фотографию модель.

На торжественном вечере по случаю бракосочетания с Ником Джонасом, Приянка предстала в роскошном синем платье. Левое плечо было покрыто традиционной индийской накидкой, которую она сняла в разгаре вечера. Откровенное декольте и отсутствие бретелек сделало ее образ более европейским.

 

Шею и грудь Приянки украшало массивное колье из бриллиантов. Стоит добавить, что на этом празднования тоже не заканчиваются. В четверг, 20 декабря, планируется вечеринка для друзей и коллег из Болливуда.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра и Ник​ Джонас / Instagram / @nickjonasrealteam

Пріянка Чопра
Очередной прием после свадьбы Приянки Чопры и Ника Джонаса / Instagram / @nickjonasrealteam
 

Теги: LifeStyle Мода Приянка Чопра Звездные свадьбы Индия
Источник: 24 канал
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