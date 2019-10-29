Празднуют ли украинцы Хэллоуин: опрос

Хэллоуин или Колдовская ночь – событие, которое ежегодно празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В европейских стран оно уступает по популярности разве Рождеству, но как относятся к Хеллоуину украинцы?

Хэллоуин традиционно отмечают вечером перед Днем всех святых. Событие громко празднуют в США, Канаде и Великобритании.

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Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. А после принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется All Hallow's Eve и если сократить, получается Halloween.

По традициям, люди вырезают из тыкв фонари в виде человеческой головы, а дети, переодетые в костюмы монстров или различных фантастических персонажей, пугают взрослых, требуя в них сладости.

В Украине о Хэллоуине вспомнили в конце прошлого века. Сегодня украинцы могут посетить тематические вечеринки к Хеллоуину, принять участие в различных празднованиях, фестивалях и парадах зомби, которые устраивают в разных городах страны. Впрочем, традиционные вечерние празднования все еще остаются новыми для украинцев.

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Поэтому мы решили спросить, как украинцы относятся к празднованию Хеллоуина и знают ли они, почему празднуют эту дату.

Ответы смотрите в видео 24 канала: