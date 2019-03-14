Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес прокомментировала скандальные слухи

На днях сеть очаровали романтические кадры с Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом, Бейсболист очаровательно сделал певице предложение и получил от нее согласие. Однако такая новость спровоцировала немало слухов, в частности, о его измене.

9 марта Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились. Пара объявила об этом на своих страницах в Instagram, разместив фото с потрясающе красивым кольцом. Фотография за считанные часы набрала более 5 миллионов лайков, а западные СМИ взорвались от счастливой новости.

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Но пока все засыпали влюбленную пару поздравлениями, коллега Алекса Родригеса сделал скандальное заявление. Хосе Кансеко обвинил бейсболиста в обмане и изменах с его бывшей женой. Хотя доказательств у него не было, однако заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес решила нарушить молчание и прокомментировать скандальные слухи. На своей странице в Twitter Джессика Кансеко опровергла заявление экс-супруга, отметив, что имеет исключительно дружеские отношения с Алексом Родригесом.

Эти ошибочные обвинения Хосе – неправда! Я знаю Алекса много лет и не видела его больше 5-ти. Я определенно не спала с ним. Только дружу с ним и Дженнифер. Что касается Хосе, он может продолжать играть со своими инопланетными друзьями,

– заявила Джессика Кансеко.

Those false accusations Jose is making are not true!I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends — jessicacanseco (@jessicacanseco) 12 березня 2019 р.

Экс-жена бейсболиста Хосе Кансеко припомнила общественности абсурдные твиты спортсмена об общении с гуманоидами. Такое заявление он сделал всего несколько месяцев назад, что может свидетельствовать о психическом расстройстве.