Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес прокомментировала скандальные слухи

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

На днях сеть очаровали романтические кадры с Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом, Бейсболист очаровательно сделал певице предложение и получил от нее согласие. Однако такая новость спровоцировала немало слухов, в частности, о его измене.

9 марта Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились. Пара объявила об этом на своих страницах в Instagram, разместив фото с потрясающе красивым кольцом. Фотография за считанные часы набрала более 5 миллионов лайков, а западные СМИ взорвались от счастливой новости.

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Но пока все засыпали влюбленную пару поздравлениями, коллега Алекса Родригеса сделал скандальное заявление. Хосе Кансеко обвинил бейсболиста в обмане и изменах с его бывшей женой. Хотя доказательств у него не было, однако заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

Предполагаемая любовница жениха Дженнифер Лопес решила нарушить молчание и прокомментировать скандальные слухи. На своей странице в Twitter Джессика Кансеко опровергла заявление экс-супруга, отметив, что имеет исключительно дружеские отношения с Алексом Родригесом.

Эти ошибочные обвинения Хосе – неправда! Я знаю Алекса много лет и не видела его больше 5-ти. Я определенно не спала с ним. Только дружу с ним и Дженнифер. Что касается Хосе, он может продолжать играть со своими инопланетными друзьями,
– заявила Джессика Кансеко.

Экс-жена бейсболиста Хосе Кансеко припомнила общественности абсурдные твиты спортсмена об общении с гуманоидами. Такое заявление он сделал всего несколько месяцев назад, что может свидетельствовать о психическом расстройстве.

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Теги: Скандал Звездные свадьбы Дженнифер Лопес Музыка LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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