Предполагаемого убийцу рэпера Nipsey Hussle задержали в Лос-Анджелесе

13 Читати новину українською
Умер Nipsey Hussle - задержали предполагаемого убийцу Эрика Холдера
Рэпер Nipsey Hussle / Instagram / @nipseyhussle

Несколько дней назад прогремела новость, что неизвестный застрелил американского рэпера Nipsey Hussle (настоящее имя которого Эрмиас Асгедом) в Лос-Анджелесе, США. Полиция города уже задержала подозреваемого – им стал 29-летний Эрик Холдер.

По данным полиции, у мужчины был личный конфликт с рэпером. Сначала они хотели решить его спором, но все завершилось стрельбой – после долгого разговора Холдер ушел и вернулся уже с пистолетом. Убийца как минимум трижды выстрелил в рэпера, после чего ему удалось скрыться на машине с места преступления.

Читайте также: Смерть Nipsey Hussle: что известно о номинанте Грэмми

В сети несколько дней назад появилось видео с места преступления, где можно увидеть, как после стрельбы среди белого дня убийца напоследок толкнул рэпера Nipsey Hussle и убежал.

Что случилось с рэпером Nipsey Hussle?Стрельба произошла 31 марта в Лос-Анджелесе. Номинант Грэмми получил несколько огнестрельных ранений и умер в больнице, куда его госпитализировали. Вместе с Nipsey Hussle в стрельбе пострадали еще два человека – сейчас их жизням ничего не угрожает. У 33-летнего исполнителя остались двое несовершеннолетних детей.

blog_ava
Главные новости 2 апреля: почти окончательные результаты выборов и украинцы требуют дебатов
сегодня
6343
Теги: Музыка LifeStyle Новости США Криминальные новости Потери
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
сегодня 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 391
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
966
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
274
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3836
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
5136
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук