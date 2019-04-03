Предполагаемого убийцу рэпера Nipsey Hussle задержали в Лос-Анджелесе

Несколько дней назад прогремела новость, что неизвестный застрелил американского рэпера Nipsey Hussle (настоящее имя которого Эрмиас Асгедом) в Лос-Анджелесе, США. Полиция города уже задержала подозреваемого – им стал 29-летний Эрик Холдер.

По данным полиции, у мужчины был личный конфликт с рэпером. Сначала они хотели решить его спором, но все завершилось стрельбой – после долгого разговора Холдер ушел и вернулся уже с пистолетом. Убийца как минимум трижды выстрелил в рэпера, после чего ему удалось скрыться на машине с места преступления.

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Eric Holder, the suspected killer of Nipsey Hussle, has been arrested and is in police custody. Thank you to both our community for the heightened awareness/vigilance, and our partners at @LASDHQ. pic.twitter.com/0zujy89Yfm — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 апреля 2019 г.

В сети несколько дней назад появилось видео с места преступления, где можно увидеть, как после стрельбы среди белого дня убийца напоследок толкнул рэпера Nipsey Hussle и убежал.

Что случилось с рэпером Nipsey Hussle?Стрельба произошла 31 марта в Лос-Анджелесе. Номинант Грэмми получил несколько огнестрельных ранений и умер в больнице, куда его госпитализировали. Вместе с Nipsey Hussle в стрельбе пострадали еще два человека – сейчас их жизням ничего не угрожает. У 33-летнего исполнителя остались двое несовершеннолетних детей.