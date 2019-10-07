Представитель Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировал состояние здоровья актрисы

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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram / @a_zavorotnyuk

Директор российской киноактрисы Анастасии Заворотнюк, которая по информации СМИ больна раком мозга, впервые обратился к журналистам и поклонникам.

Официальное заявление сделал директор Заворотнюк Стас Христов, который от имени родственников призвал верить только официальным заявлениям в авторитетных СМИ. В частности, речь идет о ситуации, которая возникла в эти дни - ряд российских изданий распространил информацию, что Заворотнюк, якобы, уже умерла.

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Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг его здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ. Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи,
- заявил Стас Христов в некоторых Telegram-каналах, передают в "НТВ".

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк?

Информация о болезни Анастасии Заворотнюк, а именно – рак мозга, появилась в СМИ в начале августа 2019 года. Тогда же о ее вероятном недуге рассказали ее соседи, которые отмечали, что актриса долгое время жаловалась на постоянную головную боль. Причиной такой болезни называли инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. После неуспешного лечения в Польше родственники увезли Анастасию Заворотнюк в Москву. Тогда же в СМИ начала распространяться новость, что актриса впала в глубокую кому и ей осталось жить считанные дни.

 

По другой информации, актриса проходила лечение в Германии, однако ее состояние здоровья ухудшилось из-за хирургического вмешательства. Медики тогда ей вроде провели трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли, однако это не дало желаемого результата. В течение нескольких месяцев ни Анастасия Заворотнюк, ни ее родственники, представители или врачи не комментировали резонансных новостей о ее недуге.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости России LifeStyle Анастасия Заворотнюк Звездные болезни
Источник: LifeStyle 24
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