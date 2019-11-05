Представитель MARUV прокомментировал награду певицы от MTV Россия

Концертный директор певицы MARUV, Кирилл Фельдман отметил, что украинская исполнительница получила на самом деле не награду в российской номинации на MTV Europe Music Awards в Испании 3 ноября. По его словам, номинация звучала как "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия".

Фельдман убежден, что такая номинация никоим образом не связывает украинскую певицу с российской премией, более того — она ​​не получила звание лучшей артистки России. Об этом он рассказал в российском издании "360".

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Вместе с этим концертный директор Кирилл Фельдман вспомнил историю с Иваном Дорном, который несколько лет назад тоже получил премию MTV и "выдвигался от телеканала "MTV Россия", но, по его словам, "никакого отношения к российскому телеканалу он не имел".

Добавим, что о номинации от российского телеканала "MTV Россия" MARUV сообщила в начале октября на собственной инстаграм-странице. Она призвала фанатов голосовать за нее, ведь победителей ежегодной премии MTV Europe Music Awards выбирают путем онлайн-голосования на официальном сайте.

MTV Europe Music Awards (EMA) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград. В 1994 году ее основал телеканал MTV Europe. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов. Однако в последний раз Украина принимала участие в церемонии в 2007 году. Именно тогда Lama была признана лучшей украинской исполнительницей.

Таким образом MARUV одержала победу в номинации "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". На победу в категории также претендовали такие звезды, как Little Big, FACE, Noize MC и Zivert.