Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin выступил в полуфинале Нацотбора: видео

Сегодня, 8 февраля, звездным гостем первого полуфинала Нацотбора Евровидения стал эпатажный Melovin. Исполнитель покорил отечественную сцену два года назад и покорил мировую публику Лиссабона своей огненной постановкой и песней Under The Ladder. На этот раз успешный певец исполнил свой трек Oh, No!

Сегодня, 8 февраля, стартовал первый полуфинал Нацотбора Евровидения-2020. Зрители уже успели оценить восемь потрясающих выступлений конкурсантов и определиться со свои лидером. Финальной точкой стал выход на сцену любимца публики и представителя Украины на международном конкурсе Евровидение-2018.

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На этот раз мистический исполнитель, покоривший британские чарты, выступил с синглом Oh, No! Его номер сопровождала зажигательная постановка мужского балета и потрясающие световые эффекты. Сам Melovin появился в брутальном образе total black. Он надел облегающие штаны, майку и кожаную куртку. Волосы были уложены с мокрым эффектом. Изюминка выступления – клавишная установка в руках Melovin, из которой били фейерверки. Публика отреагировала на выход артиста шквалом громких аплодисментов.

Melovin – Oh, No! на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Что известно о Melovin?Артист, настоящее имя которого Константин Бочаров, с детства интересовался творчеством и всегда принимал участие в различных постановках и концертах, которые сам неоднократно организовывал. Отличительной чертой его стиля является цветная линза в левом глазу. Melovin трижды участвовал в отборах украинского вокального шоу "Х-фактор" и только в 6 сезоне певческого шоу по результатам зрительского голосования стал победителем.

В конце 2016 года юный исполнитель решил попробовать свои силы на Нацотборе Евровидения, однако ему не хватило голосов для победы. В 2018 году Melovin вдруг подался на конкурс, который позволил ему представить Украину на международном конкурсе Евровидение-2018 с песней Under The Ladder. В финале Евровидения 2018 певец набрал 130 баллов и занял 17 место.