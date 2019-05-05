Представителем на Евровидение-2019 от Грузии оказался суперфиналист "Голоса страны 3": детали

Чуть меньше двух недель осталось до проведения первого полуфинала Евровидения-2019. Все страны, участвующие в песенном конкурсе, уже назвали имена своих претендентов на победу. Как оказалось, представлять Грузию будет певец, прославившийся своим вокалом на музыкальном шоу "Голос страны 3".

Несмотря на то, что проект "Голос страны" существует во многих европейских странах, участвовать именно в украинском шоу неоднократно приезжали жители Беларуси, Латвии, Грузии и других стран.

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Как оказалось, одним из участников и суперфиналистом 3 сезона "Голоса страны" был Ото Немсадзе, который будет представлять Грузию на Евровидении-2019. Парень был одним из фаворитов и судей, и зрителей, однако так и не смог одержать победу, заняв второе место.

Он запомнился на проекте как чувствительный, глубокий и сильный вокалист. Во время одного из своих выступлений с украинской народной песней "Ой, чий то кінь стоїть" он сумел растрогать и вызвать слезы у Святослава Вакарчука.

Смотреть видео выступления Ото Немсадзе на "Голосе страны 3":

Смотреть видео с реакцией Святослава Вакарчука на выступление Ото Немсадзе на "Голосе страны 3":