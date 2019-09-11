Представители Chanel призвали журналистов не сравнивать другие марки с модным домом: детали

Поскольку бренд Chanel является одним из самых популярных в мире, наряды других марок часто приравнивают к стилю, который Коко Шанель заложила в ДНК своего "детеныша" еще в 1900-х. Однако действующие представители французского модного дома призвали не делать таких сравнений.

Официальное заявление от руководителей марки Chanel появилось на сайте WWD Digital Daily. В своем послании представители обратились к журналистам и работникам рекламной индустрии.

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Французская компания попросила использовать название марки Chanel лишь в том случае, если в тексте говориться непосредственно о его продукции.

Слово Chanel должно быть использовано только тогда, когда речь идет о продукции модного дома Chanel, включая одежду, ювелирные изделия, парфюмерию, косметику, средства по уходу за кожей, аксессуары и часы,

– говорится в официальном заявлении.

Представители не поленились привести пример, где объяснили, в каких именно случаях следует отказаться от использования названия бренда Chanel.

Например, жакет не является "жакетом Chanel", если он не нашего производства. Мы заботимся о защите нашего бренда, поэтому будем очень благодарны, если вы откажетесь от употребления таких выражений как "в стиле Chanel", "похожий на Chanel" и т.п.,

– обратились к журналистам руководители марки.

Что интересно, представители не оставили в стороне и юридическую сторону вопроса. Они заявили, что имя Chanel зарегистрировано как торговая марка в США и других странах, поэтому может быть использовано только в отношении товаров, которые созданы модным домом.



Официальное заявление Chanel / Фото WWD Digital Daily