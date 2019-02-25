Представители Джамалы прокомментировали ее выступления в России в 2014 году

Украинская певица Джамала, которая раскритиковала дуэт ANNA MARIA за скандальное интервью относительно Крыма, выступала в России в 2014 году. Эту информацию подтвердили и прокомментировали представители артистки.

В сети распространили фото, на которых Джамала выступает на новогоднем корпоративе в российском Сочи. Случилось это в декабре 2014 года. Пользователи сети это сразу же назвали изменой, а представители Джамалы прокомментировали ситуацию в ТаблоID.

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По словам пиар-директора певицы Дениса Козловского, они объяснили СМИ еще 2 года назад, когда фото в очередной раз всколыхнули сеть. Представитель Джамалы признался: выступление состоялось в Сочи и Москве. В команде тогда вспыхнула жаркая дискуссия, после которой они приняли решение.

Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия, что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на условия, что изменились обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами,

– рассказал Денис Козловский.

Он убеждает, что сама Джамала была против этих выступлений. После этой скандальной поездки в Россию артистка ни разу не соглашалась на подобные предложения и не пересекала границу страны-агрессора.

"Джамала считала, что это форс-мажор, и мы должны отказаться. Менеджмент, и я в том числе, считали, что должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в событиях, происходящих. В результате было принято решение отработать подтвержденные концерты и новые предложения не принимать. Это и были наши последние выступления в РФ", – заявил Денис Козловский.

Какими скандалами отличился Нацотбор Евровидения?

В 2019 году Национальный отбор Евровидение-2019 отметился несколькими громкими скандалами. В частности, на победу в шоу претендовала Юлия Юрина, которая является солисткой группы YUKO. Девушка – гражданка России, поэтому не отрицает, что дает там концерты.

Еще большую огласку приобрело резонансное интервью сестер Анны и Марии Опанасюк. Девушки во время общения с журналистом Романом Скрыпиным не смогли дать ответ на вопрос: "Чей Крым?". Впоследствии одна из певиц заявила, что "Украина потеряла Крым". Именно эти слова вызвали шквал негодования и осуждения, а ANNA MARIA резко потеряли позиции лидеров на шоу. Во время прямого эфира Джамала эмоционально прокомментировала такую позицию девушек.

Как вы можете говорить в интервью, что "Крым – это наша Родина"? Есть только один ответ на этот вопрос: Крым – это Украина, это оккупированный полуостров, где идет война,

– заявила Джамала.

Скандал с сестрами Анной и Марией Опанасюк: смотрите видео

По результатам голосования жюри и зрителей на Евровидение-2019 поедет MARUV. Однако немало украинцев выступили против того, чтобы именно эта артистка ехала на международный конкурс. Причиной беспощадной критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать в России и анонсировала несколько концертов там. Сама певица убеждает, что своими выступлениями она пытается достичь "мира между странами".

В то же время на вопрос Джамалы, звезда без колебаний заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее.