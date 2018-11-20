Представители Дзидзьо рассказали, какую травму получил певец

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Нападение на Дзидзьо в Киеве: какие травмы получил артист
Нападение на Дзидзьо в Киеве: какие травмы получил артист / Facebook / @dzidzio

Возле радиостанции, где должен был состояться эфир с участием украинского певца Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), было совершено нападение. В результате инцидента артист получил травмы и обратился за помощью к врачам.

PR-менеджер группы Лилия Слюсар группы DZIDZIO рассказала, какой диагноз поставили врачи популярному исполнителю. По ее словам, сразу после нападения Дзидзьо госпитализировали. Медики столичной клиники провели обследование и обнаружили у Михаила Хомы травму уха.

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"Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента... Врач диагностировал у Михаила разрыв барабанной перепонки левого уха", – отметила Лилия Слюсар.

Пока неизвестно находится ли  Дзидзьо в госпитале, или преодолевает последствия нападения дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Слова поддержки певцу выразила его кума Оля Цибульская, которая отметила, что все нападавшие должны быть наказаны.

"Я в шоке от событий, которые произошли с моим кумом Дзидзьо, Михаилом Хомой. Уверена, что этот вопрос решится по законам. Все, кто сделал это, будут наказаны. Давайте поддержим Дзидзьо", – заявила Оля Цибульская.

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, предполагаемый инициатор нападения, Михаил Мешков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турка, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мешков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Затем мужчина приехал в офис Хит ФМ, чтобы разобраться с ситуацией.

В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому и соглашение, которым апеллирует Мешков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.

Теги: LifeStyle Скандал Новости Киева Музыка Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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