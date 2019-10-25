Представители Евровидения-2020 рассекретили слоган песенного конкурса

Самый популярный песенный конкурс Евровидение-2020 набирает обороты. Так, организаторы масштабного действа признались фанатам, какой слоган они выбрали для будущих участников.

Как мы ранее сообщали, финал международного песенного конкурса Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме, поскольку в 2019 году певец Дункан Лоренс принес Нидерландам победу. Позже представители Общественное вещание и телеканал СТБ объявили о начале Национального отбора в Украине.

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По предварительным данным, первые два полуфинала состоятся 8 и 15 февраля, а через неделю, 22 февраля пройдет финал Национального отбора на Евровидение-2020.

Теперь, традиционно, на официальной странице Евровидения в фейсбуке организаторы сообщили о слогане, который будет сопровождать участников на международном конкурсе. Как сообщается, лозунг будет звучать так: Open Up! В переводе на украинский девиз означает "откройся".

По словам организаторов, тема "открытости" лучше всего рассказывает о стране-хозяйке конкурса – Нидерландах. А своеобразная "незавершенность" слогана – призыв быть открытым: к миру, музыки, ко всему новому, к чему угодно,

– отметили представители на странице Евровидение в фейсбуке.