Представители Оскара-2020 опубликовали список победителей: что на самом деле произошло

Администраторы Twitter-страницы Оскара оставили неоднозначный пост, который потом удалили. Бдительные пользователи заметили, что там был список победителей, однако сама премия состоится только в ночь на 10 февраля. В Киноакадемии уже объяснили, что за конфуз случился у них на странице.

По словам представителей Американской киноакадемии, они лишь ретвитнули публикациют My Oscar predictions ("мои прогнозы по премии Оскар"), где поклонники делились своими мыслями о возможных будущих победителях. Вот одного из них они и решили опубликовать, ошибочно выдав за реальный перечень лауреатов. Об этом сообщают на Vice.

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Коротко о твитте, который выглядел так, будто его написали с нашего аккаунта. Это ошибка. Она уже решена,

– исправились в Twitter представители Киноакадемии.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have!



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday. — The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020

Согласно с удаленной заметкой, перечень главных победителей Оскара-2020 должен был бы выглядеть вот так:

Лучший фильм – "Паразиты", режиссер Пон Джун Хо

Лучший режиссер – Сэм Мендес (фильм "1917)

Лучший актер – Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса – Рене Зельвегер ("Джуди")

Что известно об Оскаре-2020?

92-я церемония награждения премиями Оскар в 2020 году состоится 10 февраля. Престижное событие традиционно прогремит в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Номинанты 24 категорий будут бороться за желаемую победу. Церемония будет транслироваться в США телерадиокомпания ABC, а ведущего события решили не выбирать. Положительный опыт прошлого и 1989-го годов дал понять организаторам события, для награждения именитыми статуэтками не нуждается в дополнительном человеке, поскольку это могут сделать сами коллеги-звезды.