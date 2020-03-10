Представители России Little Big нарушили правила Евровидения-2020: группа не представила песню

Международный конкурс Евровидение-2020 может состояться без представителя от России. Группа Little Big нарушила правила, ведь должена была презентовать песню для отбора до 9 марта. Музыканты так и не опубликовали трек, с которым представят свою страну в Роттердаме.

Россия определилась с представителем на Евровидение-2020 около недели назад. Группа Little Big стал единственным участником конкурса, который не представил свою песню. Несмотря на то, что грандиозное музыкальное событие состоится уже в начале мая в этом году, крайний срок для подтверждения участия – 9 марта.

Читайте также Группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении-2020

Согласно информации на официальной странице Евровидения-2020, коллектив Little Big до сих пор не обнародовал свой конкурсный трек. Представители артистов объявили, что песня появится в сети 13 марта и никаких штрафных санкций на группу накладывать не будут. Они собрали и отправили все необходимые документы, как того требуют правила Евровидения.

Сами исполнители не комментируют, чем вызвана такая задержка с публичным дебютом.

Что известно о Little Big?

Это рейв-группа из Санкт-Петербурга. Группа состоит из музыкантов Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лессова и Сергея Макарова. Музыканты, по словам представителей Евровидения-2020, сочетают с абсурдом панк-поп-рэйв музыку. Бешеную популярность артисты получили благодаря песне Skibidi, которая заполонила сеть. Трек мгновенно стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на ютубе всего за неделю. Сейчас ролик просмотрели 360 миллионов раз, а танец, который придумали Little Big, повторили тысячи звезд.