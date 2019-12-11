Представители TIME назвали имя певицы года: престижное звание получила Lizzo

Знаменитое американское издание TIME подводит итоги 2019 года. После того, как в сети обнародовали имя "Человека года", появилась информация о лучшей артистке. По версии журнала престижное звание получила Lizzo.

Мелисса Вивиан Джефферсон – именно таково настоящее имя артистки года по версии TIME. Однако поклонникам она более известна как Lizzo. За время своей карьеры она сумела изменить отношение людей к пышнотелым артистам, а своими треками Truth Hurts, Juice и Good As Hell покорила весь мир.

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"Lizzo действительно представляет нечто новое. Ее звучание является неизменно положительным и невероятно запоминается: бенгеры, которые синтезируют поп, рэп и R&B, с такими чувствительными элементами, что кажется, будто они были в твоей голове всегда. Ее лирика смешная, непристойная и ранимая: она напоминает о том, что нужно бросить любого идиота, который тянет вас вниз, и стать своей самой большой поклонницей", – пояснили выбор представители журнала.

Артистка снялась в фотосессии для TIME, в которой подчеркнула свои пышные формы. Таким образом Lizzo в который раз продемонстрировала идею бодипозитива.



Lizzo стала певицей года / TIME

Известно, что с детства Lizzo переживала проблемы с восприятием своих форм. Однако, получив мировую славу, артистка начала популяризировать бодипозитив. Lizzo без колебаний демонстрирует пышные формы и не стесняется принимать участие даже в откровенных съемках. Кроме этого, певица появилась в киноленте "Мошенницы с Уолл-Стрит", представ перед зрителями в образе танцовщицы стрип-клуба.

"Я давно создаю позитивную музыку. Затем культура изменилась. Было много вещей, которые были популярны, но начался бодипозитив, что сначала был формой протеста пышнотелых женщин, а теперь это стало модно. Я видела, как это становится мейнстримом. И вдруг я в его центре!" – поделилась она.

Lizzo отметил не только журнал TIME. Певица попала в 8 номинаций Грэмми-2020, поэтому имеет большие шансы получить престижную статуэтку.



Lizzo в фотосессии для модного глянца / TIME