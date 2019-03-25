Представительница на Евровидение: Тину Кароль ошеломило выступление участницы " Голоса страны-9"

Вокальные нокауты на развлекательном шоу "Голос страны 9 сезон" поразили не только зрителей, но и звездных судей. Во время 10 выпуска проекта Тина Кароль даже назвала певицу, которая может в будущем представить страну на Евровидении.

Открывала выступления команды Потапа зажигательная рок-исполнительница Виктория Ягич. Девушка выбрала кавер-песню Мэрилина Мэнсона Sweet dreams. Своим мощным вокалом молодая мама сумела поднять на ноги весь зал "Голоса страны-9" и вызвать шквал оваций.

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Звездные судьи тоже не остались равнодушными от феерического выступления Виктории Ягич. Вокалистку засыпали лестными отзывами, а Тина Кароль даже предложила ей принять участие в Нацотборе на Евровидение, ведь так же певица смогу "нокаутировать" и профессиональных артистов.

Имя ваше – это победа. Ваш голос поражает. Вас надо еще куда-то заслать на такой конкурс, где можно представить Украину. Удар такой в голову – бам и нокаут. Евровидение в следующем году,

– отметила Тина Кароль.

Такое предложение совсем не смутило Викторию Ягич. Талантливая вокалистка призналась, что охотно пошла бы на такой конкурс и поборолась за главный кубок шоу. А пока рок-исполнительница заняла свое кресло в числе четвертьфиналистов.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Ягич