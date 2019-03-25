Представительница на Евровидение: Тину Кароль ошеломило выступление участницы " Голоса страны-9"

15 Читати новину українською
Голос страны-9: Тина Кароль
Голос страны-9: Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Вокальные нокауты на развлекательном шоу "Голос страны 9 сезон" поразили не только зрителей, но и звездных судей. Во время 10 выпуска проекта Тина Кароль даже назвала певицу, которая может в будущем представить страну на Евровидении.

Открывала выступления команды Потапа зажигательная рок-исполнительница Виктория Ягич. Девушка выбрала кавер-песню Мэрилина Мэнсона Sweet dreams. Своим мощным вокалом молодая мама сумела поднять на ноги весь зал "Голоса страны-9" и вызвать шквал оваций.

Читайте также: Голос страны 9 сезон 10 выпуск: кто преодолел вокальные нокауты и попал в четвертьфинал шоу

Звездные судьи тоже не остались равнодушными от феерического выступления Виктории Ягич. Вокалистку засыпали лестными отзывами, а Тина Кароль даже предложила ей принять участие в Нацотборе на Евровидение, ведь так же певица смогу "нокаутировать" и профессиональных артистов.

Имя ваше – это победа. Ваш голос поражает. Вас надо еще куда-то заслать на такой конкурс, где можно представить Украину. Удар такой в голову – бам и нокаут. Евровидение в следующем году,
– отметила Тина Кароль.

Такое предложение совсем не смутило Викторию Ягич. Талантливая вокалистка призналась, что охотно пошла бы на такой конкурс и поборолась за главный кубок шоу. А пока рок-исполнительница заняла свое кресло в числе четвертьфиналистов.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Ягич

 

blog_ava
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня
2505
Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 2505
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
24 марта 12:00 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4935
От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
24 марта 11:05 От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
4
Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
23 марта 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
Альона Захарова 630
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
22 марта 22:15 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 877
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук