Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" показала трогательные фото детства

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Карина Жосан
Карина Жосан / Instagram @karinazhosanofficial

В Таиланде 17 декабря отгремел финал самого масштабного и престижного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". Ежегодно в нем участвует около ста претенденток из пяти континентов, Украину же представляла одесситка Карина Жосан.

Архивные снимки Жосан опубликовала на своей странице в Instagram.

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Добавим, что 14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Карина Жосан представила нашу страну на самом престижном мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".

 

Однако в этом году корону "Мисс Вселенная 2018" получила 24-летняя филиппинка Катриона Грей.

Что интересно, кроме финала конкурса красоты, в этот день украинка отметила свой день рождения. Карина поблагодарила близких людей и добавила, что все, что происходило на сцене, она посвятила родителям.


Карина Жосан / Instagram @karinazhosanofficial

"Меня переполняют эмоции и гордость от того, что звезды сошлись именно так, что мне в свой special day посчастливилось быть лицом всей своей страны. Я невероятно счастлива!"– заявила Жосан.


Карина Жосан / Instagram @karinazhosanofficial


Карина Жосан / Instagram @karinazhosanofficial

Что такое "Мисс Вселенная"?
Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимает участие около ста претенденток из пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали прекрасные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.

Теги: LifeStyle Новости Украины Конкурс красоты Мода Мисс Украина
Источник: 24 канал
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