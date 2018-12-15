Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" показала трогательные фото детства

В Таиланде 17 декабря отгремел финал самого масштабного и престижного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". Ежегодно в нем участвует около ста претенденток из пяти континентов, Украину же представляла одесситка Карина Жосан.

Архивные снимки Жосан опубликовала на своей странице в Instagram.

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Добавим, что 14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Карина Жосан представила нашу страну на самом престижном мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".

Однако в этом году корону "Мисс Вселенная 2018" получила 24-летняя филиппинка Катриона Грей.

Что интересно, кроме финала конкурса красоты, в этот день украинка отметила свой день рождения. Карина поблагодарила близких людей и добавила, что все, что происходило на сцене, она посвятила родителям.



Карина Жосан / Instagram @karinazhosanofficial

"Меня переполняют эмоции и гордость от того, что звезды сошлись именно так, что мне в свой special day посчастливилось быть лицом всей своей страны. Я невероятно счастлива!"– заявила Жосан.



Карина Жосан / Instagram @karinazhosanofficial



Карина Жосан / Instagram @karinazhosanofficial

Что такое "Мисс Вселенная"?

Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимает участие около ста претенденток из пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали прекрасные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.