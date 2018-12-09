Прекрати причинять боль, – отец Меган Маркл показал фрагменты письма от дочери

Герцогиня Сассекская в очередной раз оказалась в центре неприятных новостей. Отец Меган Маркл показал письмо от нее, в котором говорилось, что на самом деле он не звонил дочери и игнорировал ее сообщения. Эти слова американец отрицает.

На днях подруги Меган Маркл стали на ее защиту. Западным СМИ они рассказали, что на самом деле герцогиня Сассекская вынуждена сидеть в дворце и молча наблюдать за выходками своих скандальных родственников. Однако в разгар конфликта Меган же пыталась примириться со своим отцом Томасом: она просила мужчину одуматься и прекратить сеять ложь в СМИ. В то же время одиозный родственник попросил сделать с ним совместное фото.

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Не прошло и недели, как Томас Маркл передал журналистам The Daily Mail письмо, которое ему прислала звездная дочка в августе 2018 года. Меган начала свое послание с нежного обращения "папа" и продолжила его просьбой прекратить общение с прессой.

Если ты любишь меня, как это рассказываешь в прессе, пожалуйста, остановись. Позволь нам жить нашей жизнью. Пожалуйста, прекрати врать, причинять боль, эксплуатировать мои отношения с моим мужем. Я вижу, что ты забился глубоко в эту кроличью нору и думаешь, что выхода уже нет. Но задумайся: жить с чистой совестью – ценнее, чем любые деньги на свете,

– говорится в письме Меган Маркл.

Кроме этого, герцогиня Сассекская отметила, что несмотря на все скандальные заявления, она продолжает любить своего отца. В письме Меган призналась, что сильно испугалась, когда услышала о его сердечном приступе. Герцогиня отправила к Томасу Марклу помощника, который мог дать ему деньги на лечение, но ее отец так и не ответил и прекратил любое общение с ней.

"Я всегда любила и защищала тебя, предлагала любую финансовую поддержку, потому что беспокоилась о твоем здоровье. Я ужасно испугалась, когда узнала от СМИ о твоем сердечном приступе. Я звонила и писала тебе... умоляла тебя принять помощь – мы послали человека к тебе домой. Но вместо того, чтобы поговорить со мной, принять эту или любую другую помощь, ты перестал отвечать на звонки и решил общаться только с журналистами", – написала Меган Маркл.

Несмотря на такой текст письма Томас Маркл убеждает, что его дочь на самом деле не хотела примирения. Она не звонила ему и только навредила, ведь письмо было написано настолько черство, что отец герцогини от этого чувствовал "опустошение".

Когда я открыл письмо, надеялся, что это была оливковая ветвь, которой я стремился. Я ожидал, что это будет путь к нашему примирению. Но, это только навредило мне. Я был так опустошен, что никому не смог показать письма вплоть до событий прошлой недели,

– отметил Томас Маркл.

Томас Маркл часто попадал в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.