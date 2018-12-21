Прекратила быть жертвой: Ани Лорак прокомментировала развод с мужем после его измены

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Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу / Instagram @anilorak

Скандальная певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в России, недавно официально подала на развод с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиолу, которого поймали на измене в одном из столичных клубов Украины.

На днях Лорак дала интервью изданию "Караван историй", в котором впервые за долгое время рассказала о своих переживаниях.

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На днях в СМИ попал документ, согласно которому Каролина Куек (настоящее имя артистки) подала на развод еще 4 декабря. А судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

После того, как в сеть попало резонансное видео, на котором муж Мурат развлекается в объятиях с другой девушкой, Ани Лорак приняла решение о разводе. В интервью женщина рассказала, что больше не впускает в свою жизнь людей, которые могут ее сломать.

Я сказала иллюзиям: "Прощайте". Это первое, что во мне изменилось. Второе – перестала быть жертвой. Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет – то речь точно не о любви. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка. Три слова, которые адресую тем, кто меня оскорбил: "Отпускаю. Прощаю. Спасибо",
– заявила артистка.

Добавим, что Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в 2009 году в Киеве. В 2011 году у них родилась дочь София.

Что известно об измене мужа Ани Лорак?
В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.

По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные разводы Ани Лорак
Источник: Lifestyle
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