Прелестная участница Spice Girls выступила в финале шоу "Х-фактор" 9 сезон: невероятное видео

Традиционно в финале вокального шоу "Х-фактор" участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. Одной из приглашенных звезд девятого сезона проекта стала участница культовых Spice Girls Мелани Си.

22 декабря солистка Spice Girls впервые выступила на украинской сцене для шоу "Х-фактор".

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Звезда выступила с одной из финалистов проекта – Ольгой Жмуриной, наставником которой является Олег Винник. Потрясающие участницы исполнили песню солистки группы – "Viva forever".

Видео выступления дуэта Мелани Си и Ольги Жмуриной:

Также Мелани Си эксклюзивно для "Х-фактора" исполнила несколько своих хитов.

Кроме того, на сцену вышли еще и легенда британской музыки Alex Clare и украинский исполнитель Монатик.