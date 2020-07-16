Прелюдия к экологической катастрофе: Руслана с эмоциями выступила против вырубки Карпат – видео

Украинская певица выпустила щемящее видео о вырубке карпатских лесов и запустила социальную инициативу. Руслана призвала не быть равнодушными к проблеме, которая может завершиться экологической катастрофой.

На личной странице певицы Русланы в фейсбуке появилось эмоциональное видео с реальными кадрами масштабных вырубок лесов Карпат. Звезда громко заявила про глобальную проблему для всей Украины, последствиями которой станут "лысеющие горы и мелеющие ручьи, неудержимые наводнения и пустынные ветры".

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Руслана запустила социальную инициативу "Карпаты. Место Силы". 16 июля вышел первый эпизод трилогии "Спасение", цель которого – привлечь внимание общества и рассказать, какая страшная угроза нависла над украинскими Карпатами.

"Мы должны наконец понять, что спасая одно дерево, мы спасаем всю планету. Карпатские леса исчезнут, не потому что преступники и их заказчики будут творить беспредел, а потому что мы будем делать вид, что мы этого не замечаем. Жажда одних и равнодушие других сделают преступление совершенным", – щемяще написала Руслана.

Вместе с активистами, экологами и неравнодушными людьми звезда стремится воплощать стратегию по спасению Карпат. Так, в рамках проекта планируют создать интерактивную карту лесов и вырубок по всей Украине, которая будет обновляться максимально быстро – ежемесячно или даже ежедневно. Также продолжается подготовка к облесению мест вырубок аутентичной лесной флорой – возвращению деревьев туда, где они росли до беспощадной вырубки.

Беспощадной вырубке Карпатских лесов время положить конец. Нам отвечать за тотальное уничтожение невероятной красоты и богатства нашей земли. Перед предками. И перед потомками,

– тронула Руслана.

Руслана – Карпаты. Место Силы. Спасение: смотрите видео онлайн