Премьера декабря: известна дата выхода в прокат фильма "Человек-паук: через вселенные"

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"Человек-паук: через вселенные"
"Человек-паук: через вселенные" / Instagram/ @spidermanmovie

Один из крупнейших и самых популярных анимационных фильмов уже скоро представит новую часть своей древней истории. В новой части фильма "Человек-паук: через вселенные" персонаж предстанет перед поклонниками в нескольких лицах и в новом поколении.

Оригинальный взгляд авторов на супергероя комиксов Marvel, который покорил сердца детей и взрослых, появится на экранах кинотеатров с 13 декабря.

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Над седьмой частью фильма с культовым персонажем Человеком-пауком работали режиссеры Боб Персичетти и Питер Рэмзи и студии Columbia Pictures и Sony Pictures Animation. Вместе они создали новую часть анимационного фильма с использованием всех возможных инновационных технологий. Поклонники комиксов должны оценить новую кинокартину любимого фантастического персонажа.

По сюжету, события разворачиваются в мире Человека-паука. Он находится в том же времени и среде. Однако его ждет сюрприз – сверхъестественными способностями обладает не только он. В красно-синем костюме по улицам Нью-Йорка бродят еще несколько героев. В одного из них перевоплощается Майлз Моралез. Он – обычный американский мальчик, мама которого латиноамериканка, а отец – афроамериканец. Перед Майлзом стоит ответственная миссия всех Людей-пауков, которых он встретил в новой части кинокартины.

Смотреть трейлер к фильму "Человек-паук: через вселенные" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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