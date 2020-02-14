Премьера документального кино про Андре Тана в Киеве: какие звезды стали гостями мероприятия

Известный украинский дизайнер Андре Тан уже давно стал настоящим гуру моды. Однако его жизненная история не проста. Вскоре на экраны выйдет документальный фильм о знаменитом модельере.

Создатели 1+1 Digital Studio сняли документальную ленту про украинского фешн-эксперта Андре Тана. В фильме можно будет увидеть не только историю творческого пути художника, но и то, как развивалась украинская модная индустрия. Посмотреть фильм можно на платной онлайн-платформе 1+1 Video, а 8 марта его покажут на телеканале "ТЕТ".

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На премьере фильма присутствовала жена дизайнера Алина Харечко. Она поддержала мужа и вместе с ним улыбчиво позировала перед камерами. Ее стильный наряд гармонично сочетался с образом любимого.



Андре Тан с женой на красной дорожке / Фото: Пресс-служба

На мероприятие пришла Екатерина Осадчая. Скорее всего, зрители смогут увидеть сюжет с премьеры долгожданного фильма в программе "Светская жизнь".



Катя Осадчая на красной дорожке фильма / Фото: Пресс-служба



Катя Осадчая, Андре Тан и его жена / Фото: Пресс-служба

Среди приглашенных гостей было много звезд украинского шоу-бизнеса. Кто именно посетил премьеру, смотрите в нашем фотоотчете.



Олена Шоптенко на прем'єрі фільму про Андре Тана / Фото: Пресслужба



Женя Кот и его жена / Фото: Пресслужба



Гайтана посетила премьеру фильма про модельера Андре Тана / Фото: Пресс-служба



Илона Гвоздева позировала на красной дорожке / Фото: Пресс-служба



Лиза Юрушева побывала на премьере фильма про Андре Тана / Фото: Пресс-служба



Дмитрий Комаров с женой посетили премьерный показ ленты / Фото: Пресс-служба



Ирина Данилевская позирует на премьере / Фото: Пресс-служба



Анна Ризатдинова и Андре Тан / Фото: Пресс-служба