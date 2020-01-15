Премьера фильма "Мои мысли тихие" в Киеве: яркие фото и видео с события

В Киеве состоялась премьера украинской комедии "Мои мысли тихие" молодого режиссера Антонио Лукича. Лента уже завоевала внимание зрителей на Одесском международном кинофестивале, где получила одноименный приз.

О чем фильм "Мои мысли тихие"

Главным героем ленты стал – звукорежиссер-фрилансер Вадим. Он записывает различные звуки для канадской компании. От заказчика он получает неординарное предложение – записать голоса закарпатских животных. С перспективой в дальнейшем выехать в Канаду.

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Для Вадима это шанс чуть ли не всей жизни. И по стечению обстоятельств в поездку он отправляется вместе с матерью, которая превращает ее в настоящее испытание для парня.



Главные актеры фильма – Ирма Витовская и Андрей Лидаговский

В основе фильма – реальная история друга режиссера, который действительно записывал голоса животных. Вот только в путешествие он ездил с отцом. Режиссер Антонио Лукич рассказал, что взял его историю за основу. Ведь в ней удачно сочетается две сюжетные составляющие: драматическая – это общение детей и родителей, а также комедийная – сцены с животными.

Это история о невыразимых словах. О том, что мы много думаем того, что не можем сказать людям, которых мы очень любим и ценим, а говорим о каких-то глупостях. Вот наш фильм – он про эти глупости, о несказанные важные слова",

– пояснил режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич.

История легка для восприятия и очень знакома украинскому зрителю. На языке кино авторы фильма показали простые будничные моменты из жизни, а также особенности украинской природы и фауны.

Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие":

Как происходили съемки фильма

Главную роль в фильме сыграл молодой актер Андрей Лидаговский. В комментарии журналистам рассказал, что работа над фильмом – это отдельная комедия.

"Казусные ситуации были с людьми, а животные были очень послушными, делали все, что мы их просили. Там есть сцена, где я тону в болоте и болото было недостаточно глубоким, поэтому меня приваливали какими-то дровеняками, чтобы я утонул", – вспомнил Лидаговский.



Андрей Лидаговский / Фото Arthouse Traffic

И для режиссера, и актера, и оператора-постановщика – это полнометражный дебют и весьма удачный. Фильм получил приз зрительских симпатий на Одесском международном кинофестивале. А также специальную премию жюри на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Чехия. А еще премию "Открытие года" в национальной премии кинокритиков киноколо. Исполнительница главной роли – заслуженная артистка Украины Ирма Витовская. Рассказала, что с молодыми талантами работать в удовольствие.



Ирма Витовская / Фото Arthouse Traffic

"Это последствия деятельности того, что кино стало в топе для государства. У Антонио есть какая-то своя харизма и я очень рада, что с ним сотрудничаю, думаю, что буду и дальше", – сказала Витовская.



Ульяна Супрун на презентации фильма "Мои мысли тихие" / Фото Arthouse Traffic



Владимир Вятрович и Ирма Витовская / Фото Arthouse Traffic



Презентация фильма "Мои мысли тихие" / Фото Arthouse Traffic

Лента "Мои мысли тихие" выходит в широкий прокат уже 16 января