Премьера фильма о художнице с ампутированной ногой "Фрида. Viva La Vida": сюжет и трейлер

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Премьера фильма о Фриде Кало в Украине / IMDb

Сегодня, 4 декабря, в украинских кинотеатрах стартовали показы документальной итальянской ленты "Фрида. Viva La Vida" (Frida Viva La Vida). Фильм расскажет не только о ее видении творчества, но и о нелегкой судьбе всемирно известной художницы Фриды Кало.

Фрида Кало – мексиканская художница, которая наиболее известна своими автопортретами. В своих работах она сочетала стили кубизма, символизма и сюрреализма, а также отлично изображала мексиканскую культуру. Поскольку при жизни ей пришлось очень нелегко, итальянские кинотворци решили показать ее историю еще подробнее, создав документальный фильм.

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С участием итальянской актрисы Азии Ардженто в фильме "Фрида. Viva La Vida" фанаты художницы смогут узнать еще больше о ее жизни. В частности, как она сочетала в себе два кардинально разных образа – смелой революционерки, новатора и идеологиню современного феминизма и тонкую личность, существование которой больше походило на поминутную борьбу за жизнь. Также Азия Ардженто прочитает ее личные письма и личные дневники и пообщается с друзьями и близкими Фриды Кало.

Ее называют женщиной с поразительной внутренней силой, из-за чего она стала вдохновением и музой для многих дизайнеров, стилистов и музыкантов.

"Фрида. Viva La Vida": смотреть трейлер к фильму о Фриде Кало

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино LifeStyle Исскусство
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