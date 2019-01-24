Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму

В украинских кинотеатрах стартовал премьерный показ фильма "Зеленая книга" (Green Book). Фильм привлек немало внимания киноманов, ведь именно его номинировали на несколько престижных премий, в частности, Оскар-2019.

О чем фильм "Зеленая книга"

Драматический фильм "Зеленая книга" рассказывает реальную историю о путешествиях известного джазового пианиста Дона Ширли. В это время в США царят расистские взгляды, поэтому артисту советуют нанять охранников. Талантливый музыкант нанимает на работу водителя – обычного сорвиголову Тони Валлелонга, который сопровождает его во время турне по южной части Соединенных Штатов.

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Мужчина оказался довольно разговорчивым и невоспитанным. Несмотря на это Тони может дать отпор любому, поэтому с ним темнокожий Дон Ширли чувствует себя в полной безопасности. Путешествие дает возможность совершенно разным людям стать друзьями и научиться друг у друга, как достичь желаемой цели.

"Зеленая книга": смотрите видео трейлера биографического фильма

Кинолента получила название "Зеленая книга", потому что главные герои ездили провинциальными городами, руководствуясь инструкцией по специального издания для темнокожих. В книге были указаны места, где им было безопасно остановиться на ночлег, пообедать или заправить авто.



Фильм "Зеленая книга" / Планета Кино

В киноленте зритель погрузится в колоритную жизнь американцев в 1960 годах и увидит мастерское воспроизведение реальной истории музыканта Дона Ширли.

В чем особенность фильма "Зеленая книга"

Режиссером фильма "Зеленая книга" является Питер Фаррелли. К созданию киноленты представитель Голливуда привлек Ника Валлелонга – родственника водителя, который на самом деле сопровождал музыканта. Мужчина помогал режиссеру к деталям описать главных героев и их путешествие.

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В то же время родные джазового артиста Дона Ширли остро раскритиковали фильм "Зеленая книга". По их словам, в фильме исказили факты об их звездном родственнике.

Как бы ни было, актеры Махершала Али и Вигго Мортенсен мастерски перевоплотились в героев "Зеленой книги". Они сумели показать колоритный образ жизни США в 1960 году и настроения общества.



Главные герои фильма "Зеленая книга" / Планета Кино

Успех фильма в мире

Премьера фильма "Зеленая книга" в мире состоялась 16 ноября 2018 года. Украинские зрители смогут посмотреть биографическую драму уже с 24 января 2019-го.

За это время фильм отметили эксперты. Неординарный сюжет киноленты понравился и членам жюри престижных кинопремий, поэтому авторы "Зеленой книги" получили международные награды. В частности, на церемонии вручения Золотого глобуса фильм одержал победу в трех номинациях – "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана". Также Ассоциация "Американская гильдия продюсеров" назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом 2018 года, а недавно киноленту внесли в список номинантов на премию Оскар-2019.