Премьера песни победителя Х-фактор 2017 Миши Панчишина в прямом эфире шоу: драйвовое видео

В субботу, 15 декабря, на четвертом прямом эфире Х-фактор 9 сезон пришел победитель восьмого сезона Миша Панчишин в качестве звездного гостя шоу.

Сначала Миша исполнил свой хит "Вода ледяная", чем вызвал невероятно бурные овации публики.

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Далее Миша Панчишин презентовал новую песню "Baby" в привычном для себя стиле, который так полюбился его фанатам.

Видео выступления Миши Панчишина:

Андрей Данилко пожелал молодому исполнителю "брать не количеством, а качеством" и заявил, что ожидает от него еще больше качественного вокала.

А вот Дмитрий Шуров отметил, что в этом году ему не хватало "такого драйва и такого нерва", как у этого исполнителя – Миши Панчишина.

Кто такой Миша Панчишин?

Это украинский певец, солист группы Ptashkin, победитель восьмого сезона телевизионного шоу X-Фактор 2017 года. Профессионального музыкального образования юноша не имел. Музыка и пение стали его важным жизненным увлечением, а в 2017 году Михаил принял участие в популярном талант-шоу X-Фактор. В финале он попал в команду Дмитрия Шурова, а в суперфинале Панчишин стал победителем шоу в результате публичного голосования телезрителей Украины. За победу он получил миллион гривен, студийную запись и создание клипа первой песни, специально написанной для него, а также длительную ротацию на популярной радиостанции.