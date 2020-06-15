Из-за пандемии коронавируса кинотеатры во всем мире прекратили свою работу. Поэтому в Голливуде в очередной раз объявили новые даты премьер новинок кино, которые уже ожидают тысячи киноманов. В частности, "Чудо-женщину 1984" зрители увидят в начале октября 2020 года.

Как сообщает Variety, один из крупнейших кинопроизводителей Голливуда – компания Warner Bros. – решил сменить премьерные даты. В список попали киноленты, которые уже приковали внимание киноманов. В частности, новинка Кристофера Нолана "Довод", а также супергеройская лента "Чудо-женщина 1984".

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Пока эти даты не могут назвать окончательными, поскольку все зависит от возобновления работы кинотеатров.

Новые премьерные даты

"Довод" – 31 июля 2020 года

"Чудо-женщина 1984" – 2 октября 2020 года

"Годзилла против Конга" – 21 мая 2021 года

"Том и Джерри" – 5 марта 2021 года

"Матрица 4" – апрель 2021 года

Открытие кинотеатров в Украине: что известно

Сейчас в мире постепенно возобновляют работу кинотеатры и театры. Здесь учитывают рекомендации ВОЗ, поэтому в помещениях обустроили места с антисептическими средствами, а кресла установлены с соблюдением требований дистанции. Кроме этого, в кинотеатрах проводят дезинфекцию.



Вот так выглядит театр в Нидерландах / Фото Instagram / @koninklijkhuis

В Украине же открытие кинотеатров и концертных площадок состоится только на 4-5 этапах выхода из карантина. Ожидалось, что это произойдет 2 июля или же 10 июня, однако на днях в Минздраве заявили, что открытие кинотеатров откладывается. Решение принимали с учетом не только эпидемиологических данных, но и бесед с представителями сетей кинотеатров.

Известно, что рекомендовано продавать только 30% билетов на просмотр лент, поэтому открытие кинотеатров не дало бы бешеных прибылей. Вероятно, этих доходов не хватает даже на покрытие заработной платы персонала и оплату коммунальных услуг.