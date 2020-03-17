Премьеру "Черной вдовы" от Marvel перенесли из-за коронавируса
Новый оригинальный ролик и первый украинский трейлер к фильму "Черная дома" еще неделю назад взрывал сеть, а поклонники с нетерпением ждали мая, потому что именно тогда должны были презентовать ленту. Теперь стало известно, что премьеру перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.
Вспышка коронавируса беспощадно разрушает все мировые премьеры. Киноиндустрия продолжает нести потери от этого недуга. Долгожданную экранизацию фильма "Черная вдова" должны были презентовать в мае этого года. Однако Covid-19 заставил отложить ее на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Mashable.
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Кинолента "Черная вдова" основана на одноименных комиксах от Marvel Comics. Известно, что предыдущие фильмы от вселенной Marvel имели бешеную популярность, и новому супергеройскому эпизоду о женщине в отличной физической форме прогнозировали большой успех в мировом прокате. Однако случилось не так, как думалось, и теперь неизвестно, когда поклонники смогут насладиться этим фильмом.
Что известно о фильме "Черная вдова"?
Сюжет ленты будет разворачиваться после событий, которые случились в "Первом мстителе: Противостояние". Из-за этого они открывают много тайн, касающихся прошлого Наташи Романовой в Будапеште. На первых кадрах трейлера видно, что некоторые сцены сняты именно там. Главную роль традиционно получила Скарлетт Йоггансон. Также в картине появятся Дэвид Харбор, Флоренс Пью и другие. Продюсером фильма является глава Marvel Sudios Кевин Фейдж.
"Черная вдова" – официальный трейлер: смотреть видео онлайн
"Черная вдова" – украинский трейлер: смотреть видео онлайн
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