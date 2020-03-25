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Премьеру фильма "Чудо-женщина 2" перенесли: известна новая дата

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Супергеройский фильм "Чудо-женщина 2" выйдет на большой экран с большим опозданием. Киноленту, которую ждут миллионы людей в мире, представят в августе 2020 года.

Эту информацию официально подтвердили представители компании Warner Bros. По их словам, из-за пандемии коронавируса уже отменили и перенесли немало рейтинговых премьер, поэтому создатели "Чудо-женщины 2" также решили презентовать фильм 14 августа.

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"Мы сделали "Чудо-женщину 2" для большого экрана, и я верю в силу кино. В эти страшные времена, когда владельцы театров заботятся о людях, мы перенесем показ нашего фильма на 14 августа 2020 года. Молимся за лучшие времена для всех" , – отметил режиссер Барри Дженкинс.

Ситуацию прокомментировала и исполнительница главной роли – израильская актриса Гал Гадот.

В это непростое время я с нетерпением жду светлого будущего, где мы можем снова поделиться силой кино. Наш фильм "Чудо-женщина 2" перенесли на 14 августа 2020 года. Я надеюсь, что все вы в безопасности,
– написала она в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

Как известно, сюжет фильма "Чудо-женщина 2" будет разворачиваться вокруг главной героини Дианы. Она продолжит борьбу за спасение мира и людей.

Самым большим сюрпризом для поклонников станет появление нового персонажа – бизнесмена Максвелла Лорда, который хочет получить безоговорочную власть над миром. Он ищет магические артефакты. Одной из его находок стала Энн Миневра, известная археолог, которую он превратил в монстра Гепарда. Именно с ней придется вести борьбу Чудо-женщине Диане.

"Чудо-женщина 2": смотрите видео трейлера 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle DC Comics Новости LifeStyle Голливуд Кино
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