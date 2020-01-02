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Премьеру сериала от Marvel и Disney+ "Ванда/Вижн" перенесли на 2020 год: подробности

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"Ванда/Вижн" / Geektyrant

Представители стримингового сервиса Disney+ сделали подарок своим поклонникам, опубликовав ролик с анонсами премьер 2020 года. В видео создатели рассекретили дату выхода сериала "Ванда/Вижн" (WandaVision), над которым работают совместно с компанией Marvel.

Проморолик от Disney+ появился в сети 1 января 2020 года. В видео можно увидеть фрагменты из фильмов, которые были представлены в 2019 году, среди которых "Король Лев" и "Аладдин", а также одни из самых ожидаемых проектов 2020 года – 2 сезон "Мандалорца", "Сокол и Зимний Солдат", а также премьера фильма "Ванда/Вижн" (WandaVision).

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Над созданием сериала работают компании Disney и Marvel. Сюжет "Ванда/Вижн" будет разворачиваться вокруг Красной Ведьмы и андроида Вижн. Создатели обещают, что первая половина сезона будет с закадровым смехом, а финал непосредственно будет влиять на события продолжения полнометражного фильма о Докторе Стрэндже.

Так, если раньше премьера "Ванда/Вижн" была запланирована на 2021 год, то представителям Disney удалось приятно удивить своих фанатов, сообщив, что сериал будет дебютировать уже в этом году.

Смотреть проморолик от Disney: видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино LifeStyle Disney Marvel
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