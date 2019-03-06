Премьеру "Шерлока Холмса 3" с Робертом Дауни-младшим перенесли на 2021 год

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"Шерлок Холмс" 2009 года
"Шерлок Холмс" 2009 года / www.imdb.com

Долгожданную детективную ленту "Шерлок Холмс 3" решили запустить не в декабре 2020 года, как планировалось, а в 2021-ом. Причину переноса премьеры разработчики не сообщают.

Кинолента "Шерлок Холмс 3", в которой главную роль должен был сыграть Роберт Дауни-младший, а его напарника доктора Ватсона – Джуд Лоу, теперь появится на экранах не ранее, чем 21 декабря 2021 года. Об этом сообщили в Variety.

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Ранее ряд СМИ сообщали, что фанаты британской детективной истории смогут увидеть новую экранизацию книги уже в мае следующего года. Позже премьеру перенесли на декабрь, а теперь – ровно через год от последнего срока.

Пока неизвестно никаких деталей о режиссера третьей части "Шерлока Холмса", однако автором сценария стал писатель Крис Бранкато. Стоит добавить, что вторая часть фильма "Шерлок Холмс: Игра теней" с Дауни-младшим, Джудом Лоу, Джаредом Гаррисом, Стивеном Фраем и другими актерами вышла в 2011 году. Ей предшествовал первый оригинальный фильм "Шерлок Холмс" 2009 года. Режиссером обоих фильмов был культовый режиссер Гай Ричи, поэтому можно предположить, что он станет и третьим автором новой кинокартины.

Что известно про Шерлока Холмса и доктора Ватсона?Это вымышленные персонажи, созданные британским писателем Артуром Конаном Дойлем в 1891 году. Британский сыщик Шерлок, который отличается особым умом и логикой, появляется в 56 рассказах и 4 повестях Артура Конан Дойла. Сам же рассказ о следственных делах детективов ведется от его напарника доктора Ватсона. Что интересно, прототипом Шерлока Холмса стал известный в свое время врач и профессор Эдинбургского университета Джозеф Белл, ассистентом которого был сам автор Артур.

На основе произведений Конана Дойла были экранизированы несколько фильмов и сериалов, одним из которых стал популярный телесериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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