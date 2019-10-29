Премьеру "Терминатор: Тёмные судьбы" в Голливуде отменили из-за пожара в Калифорнии: подробности

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"Термінатор 6"
"Термінатор 6" / IMDb

Шестую часть "Терминатора" ждало немало поклонников, однако создатели картины решили отменить ее премьеру из-за сильного лесного пожара в штате, где он расположен. Калифорния до сих пор пылает в огне.

О том, что в Калифорнии объявили чрезвычайное положение, эвакуировали 180 тысяч человек, а также отменили премьеру фильма "Терминатор: Тёмные судьбы" сообщает издание CNN.

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Накануне, 28 октября, в Голливуде должны были стартовать показы шестой части "Терминатора", однако Paramount Pictures и Skydance объявили об отмене премьеры.

Также представители компаний пообещали обеспечить едой, которая предназначалась для премьерного показа, Красный Крест и службы, которые непрерывно работают в эпицентре пожара.

В то же время Арнольд Шварценеггер,который был вынужден покинуть свое поместье, написал на своей странице в Твиттере обращение к местным жителям. Он призвал их "не клеить дураков" и покидать штат Калифорния. Из опасной зоны также был эвакуирован баскетболист Леброн Джеймс.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Пожар в Калифорнии Арнольд Шварценеггер
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