Что посмотреть в кино на этой неделе: украинский фильм "Черкассы" и байопик об актрисе Сиберг

На этой неделе киноманы точно будут довольны! Долгожданные премьеры наконец выйдут на большой украинский экран. Предлагаем просмотреть весь список премьер и выбрать себе одну, а то и несколько лент, которые будут вам по душе.

На прошлой неделе в украинский релиз вышло девять потрясающих премьер, которые до сих пор транслируются и вы можете просмотреть их в кино. Уже с четверга, 27 февраля, кинематограф представит украинцам 6 новых лент, которые тоже, безусловно, достойны вашего внимания.

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Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас общее описание фильмов, которые можно просмотреть в кинотеатрах в ближайшее время. Добавим, что в среднем релиз фильмов в прокате длится около трех недель, однако представителями кинотеатра срок может быть продлен или сокращен, учитывая спрос от зрителей.

Премьеры фильмов с 27 февраля в кинотеатрах Украины

"Черкассы"

"Против всех врагов: История Джин Сиберг"

"Человек-невидимка"

"Пушки Акимбо"

"Сказки волшебного города: Дерево желаний"

"Офицер и шпион"

"Черкассы. Последний корабль в Крыму" или "U311 "Черкассы"

Жанр: история, экшн, драма

Режиссер: Тимур Ященко

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет: события разворачиваются в феврале 2014 года – в период, когда начиналась оккупация Крымского полуострова. Путь к морю был перекрыт затопленными российскими кораблями, поэтому украинский минный тральщик "Черкассы" оказался заблокированным в порту крымского озера Донузлав. На борту судна – Миша и Лев, смелые ребята из украинского села, которым вместе пришлось проходить через такие нелегкие испытания на военном корабле. Многие отечественные суда сдались россиянам, однако не "Черкассы". Тральщик, на борту которого Миша и Лев, продолжает сопротивляться и храбро вести борьбу.

Черкассы: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Против всех врагов: история Джин Сиберг" (Seberg)

Жанр: биография, драма, триллер

Режиссер: Бенедикт Эндрюс

Рейтинг IMDb: 5,0

Сюжет: Джин Сиберг – американская актриса, пик карьеры которой произошел в конце 60-х годов. Чувствуя славу и признание, звезда кино решила встать на защиту прав афроамериканцев и коренных народов США, которые в то время переживали не лучшие времена. Из-за ее активной и шумной позиции в отношении жителей Америки против нее было возбуждено дело. За это взялось ФБР. "Верхи" поручили молодому агенту тайно следить за Джин Сиберг. Однако тот, неожиданно даже для себя, становится одним из главных героев в ее истории.

Против всех врагов: история Джин Сиберг: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Человек-невидимка" (The Invisible Man)

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, драма

Режиссер: Ли Уоннелл

Рейтинг IMDb: отсутствует

Сюжет: Сесилия Касс – девушка, которая долгое время находилась в отношениях с жестоким, однако очень богатым ученым по имени Эдриан. После того как Сесилия вырывается из-под его контроля, молодой человек накладывает на себя руки. После его самоубийства девушке пришлось возвращаться к нормальной жизни, что заняло немало времени. Впрочем, Сесилии кажется, что за ней следит кто-то похожий на ее бывшего парня.

Человек-невидимка: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Пушки Акимбо" (Guns Akimbo)

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Джейсон Лей Гоуден

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Майлз – простой парень, который работает на обычной работе, до сих пор любит свою бывшую девушку. Как-то банда SKIZM выбирает его участником безжалостной и жестокой игры. По условиям, незнакомые и случайные люди должны бороться за свою жизнь, а их битвы будут транслироваться в сети. От первой схватки Майлзу удается бежать, однако позже организаторы жестокой игры похищают его возлюбленную. Чтобы вернуть ее, парень должен принять участие в боях и делать это из последних сил.

Пушки Акимбо: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Сказки волшебного города: Дерево желаний" (The Wishmas Tree)

Жанр: анимация, приключения, семейный

Режиссер: Рикард Кусси

Рейтинг IMDb: отсутствует

Сюжет: события разворачиваются в волшебном городе, в котором девочка-опоссум Керри мечтает встретить Рождество со снегом. Для нее провести зимний праздник без белой пышной перины на земле – это сразу отсутствие настроения, атмосферы, а также детского восторга. Хорошо, что на ее территории есть Дерево, которое выполняет все желания. Однако на этот раз во время волшебной процедуры произошел сбой и все вокруг замерло, в частности, Дерево. Девочка-опоссум должна исправить свою ошибку и спасти город. Для этого ей придется побороть собственную неуверенность.

Сказки волшебного города: Дерево желаний: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Офицер и шпион" (Jaccuse)

Жанр: драма, история, триллер

Режиссер: Роман Полански

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: события разворачиваются 5 января 1985 года. Капитана Альфреда Дрейфуса несправедливо обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному заключению на острове Дьявола. Его называют государственным изменником, ведь уверены, что тот был шпионом в пользу Германии. Однако наставник Дрейфуса Жорж Пикар, который также является начальником департамента, уверен, что его коллега не виноват. Чтобы доказать это, ему нужно найти загадочную папку, за поиски которой он и берется. Впрочем, как оказалось, охотится за секретными документами не только он.

Офицер и шпион: трейлер на украинском смотреть онлайн