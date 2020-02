7 самых ожидаемых премьер февраля: на что пойти в кино в конце зимы

Пусть зима в этом году не порадовала нас ожидаемыми морозами, все же февральская погода не самая лучшая для пеших прогулок. Поэтому редакция LifeStyle 24 традиционно подготовила для вас лучшие по нашему мнению премьеры февраля.

Ценителям качественного кино придется посетить кинотеатр в феврале минимум 4 раза. Ведь количество горячих премьер, запланированных на завершающий месяц зимы, не оставит вам выбора.

Итак, что мировой кинематограф подготовил для вас на ближайшие 28 дней – читайте дальше на LifeStyle 24.

1. "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn))

Дебютировать на большом экране в феврале выпала честь одному из самых ожидаемых фильмов за последние несколько лет. Фанаты ленты "Отряд самоубийц", снятого по мотивам комиксов DC, увидят любимую Марго Робби в образе безумной Харли Квин. Что самое интересное, съемками взрывной премьеры занималась компания, которую основала голливудская актриса, LuckyChap Entertainment.

Мировая премьера: 7 февраля 2020 года

Премьера в Украине: 6 февраля 2020 года



Постер к фильму "Хищные птицы" / IMDb

Сюжет: несмотря на то, что создатели ленты до последнего скрывают детали синопсиса, некоторые подробности все-таки появились в сети. Так, известно, что в фильме "Хищные птицы" разбойница Харли Квин будет лидером женской команды злодеек. Каждая из ее искусных подружек будет связна с определенной птичкой. Им вместе придется противостоять преступному миру Готэма, во главе которого стоит бизнесмен Роман Сионис или же Черная Маска.

Главные роли в фильме сыграли Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл, Мэри Элизабет Уинстед, Дерек Уилсон, Стивен Вилья и Юэн Мак-Грегор. Режиссером фильма выступила Кэти Янь, которая ранее работала на должности журналиста в Wall Street Journal. Для нее данный проект станет второй работой в большом кино после "Мертвых свиней", что вышли в 2018 году. Также Кэти Янь стала третьей женщиной-режиссером, которая творила для киновселенной DC. А в кресло сценариста села Кристина Годсон, которая известна такими работами: "Бамблби" и "Под замком".

Хищные птицы: трейлер на украинском смотреть онлайн

2. "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Следующая премьера будет кардинально отличаться по жанру от предыдущей. Если фильм с Харли Квин – это о фэнтезийные приключения и боевое искусство от хрупких злодеек, то лента "Прекрасный день по соседству" – это реальная история реального человека, который изменил свои взгляды на жизнь. В основу фильма положена реальная история. Прототипом главного героя стал журналист Том Юнод. Именно его встреча с другим главным героем Роджерсом была адаптирована для показа на киноэкране.

Мировая премьера: 22 ноября 2019 года

Премьера в Украине: 6 февраля 2020 года



Кадр из фильма "Прекрасный день по соседству" / IMDb

Сюжет: Журналист Ллойд Фогель неоднократно награждался за свои достижения в этой индустрии. Его профессионализм всегда остается вне обсуждений и сомнений. Однако, несмотря на достижения в журналистике, он является циником, который давно не верит в альтруизм, а если проще – в бескорыстную доброту. Как-то перед ним ставят цель – написать статью для журнала Esquire о известном телеведущем Фреда Роджерса. Все, что он знает о своем двоюродном коллеге – на протяжении многих десятилетий он был автором и ведущим известного шоу для детей. На его программе выросло не одно поколение. Фогель пытается найти неискренность Роджерса, а также хочет доказать несоответствие популярного ведущего с его сценическим образом. Однако после более тесного знакомства с телезвездой – его циничные взгляды на жизнь начинают меняться.

Главные роли в драме сыграли Том Хэнкс, Кристин Лати, Венди Маккена, Мэттью Риз, Сьюзен Келечи Уотсон, Энрико Колантони и .Крис Купер. Интересно! Готовясь к своей роли, Том Хэнкс провел много часов за пересмотром старых записей детской телепередачи.

Прекрасный день по соседству: трейлер на украинском смотреть онлайн

3. "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

Также на большой украинский экран в феврале выйдет французский фильм-драма, созданный режиссером Селин Скьямма. В 2019 году картина участвовала в основной конкурсной программе в соревновании за Золотую пальмовую ветвь и получила Приз за лучший сценарий на 72-м Каннском международном кинофестивале. Также кинокартина одержала Queer Palm за лучший фильм ЛГБТ-тематики. Как вы уже поняли, проект Скьямми будет несколько особенным.

Мировая премьера: 19 мая 2019 года

Премьера в Украине: 6 февраля 2020 года



Кадр из фильма "Портрет девушки в огне" / IMDb

Сюжет: события фильма разворачиваются на французском острове в Бретани в XVIII веке. Если быть точными, в 1770 году. В центре синопсиса – молодая, однако перспективная художница Марианна. Она получает заказ на свадебный портрет девушки по имени Элоиза. Для нее это предложение является вполне обычным, ведь до сих пор ей пришлось нарисовать немало подобных картин.

Ей известно, что Элоизу хотят отдать замуж на перспективного и состоятельного жениха из Милана. Поэтому, он должен увидеть ее до свадьбы хотя бы на полотне. Однако юная владелица роскошного поместья во Франции изо всех сил сопротивляется и открывается от свадьбы – она не хочет замуж за итальянского богача. Именно поэтому ни один из предыдущих художников так и не смог перерисовать даже черты ее лица. Поэтому Марианне доверили секретную миссию. В течение дня она должна проводить с юной барышней много времени, а по ночам по памяти рисовать ее портрет. Марианна придерживается всех указаний, однако неожиданно для нее и ее госпожи они становятся все ближе друг с другом. Теперь они двое понимают, что запланированный брак на самом деле не сулит Элоизе ничего хорошего.

Главные роли в фильме сыграли известные французские актеры и актрисы. Среди них – Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, Валерия Голино, Кристель Барас, Арман Буланжер.

Портрет девушки в огне: трейлер на украинском смотреть онлайн

4. "Секс-бомба" (Bombshell)

Драматический фильм "Секс-бомба" снят на реальных событиях и расскажет он о том, что в последнее время активно и часто обсуждается в сети – сексуальные домогательства и насилие от "верхов", злоупотребляющих своим положением. О производстве проекта заговорили весной 2017 года, незадолго после смерти бывшего основателя компании и телеканала Fox News Роджер Ейлса. Он основал его в 1966 году в Нью-Йорке.

Мировая премьера: 10 декабря 2019 года

Премьера в Украине: 13 февраля 2020 года



Кадр из фильма "Секс-бомба" / IMDb

Сюжет: Роджер Ейлс – известный и уважаемый основатель популярного американского канала, штаб-квартира которого расположена в Нью-Йорке. Сотрудничать с ним желают едва ли не все компании, а быть частью его организации мечтало немало знатоков своего дела. Однако не все было так гладко, как казалось с первого взгляда. Женщинам, работавшим на канале, было что рассказать о закулисье работы. Более того, им удалось поколебать его бетонный авторитет. Как только у Гретхен Карлсон закончился контракт с Fox News, она уволилась с канала и подала в суд на экс-руководителя за сексуальные домогательства. После ее откровений к обвинениям присоединились и другие сотрудницы, подтверждая, что их бывший руководитель позволял себе недопустимое поведение.

В главных ролях в фильме "Секс-бомба" снялись Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон. Также в фильме сыграли Элис Ив, Аланна Юбак, Кейт Маккинон, Мадлен Зима и Эшли Грин.

Секс-бомба: трейлер українською смотреть онлайн

5. "Соник в кино" (Sonic the Hedgehog)

Что-то интересное для просмотров в феврале найдут для себя и маленькие посетители кинотеатра. К большому релизу готовится фантастический боевик "Соник в кино". Что интересно, в полнометражном мультфильме будут сочетаться анимационные картины и персонажи с живыми и реальными актерами. Добавим, что создание проекта заняло около семи лет. Компания Sony приобрела права на экранизацию известной игры еще в 2013 году. Однако в 2017 готовый фильм перекупила студия Paramount Pictures и объявила о премьере на 2019 год.

Мировая премьера: 13 февраля 2020 года

Премьера в Украине: 13 февраля 2020 года



Постер к мультфильму "Соник в кино" / IMDb

Сюжет: паренек по имени Том работает в полиции и мечтает сделать потрясающую карьеру. Однако ему постоянно что-то мешает. Как-то он встречает странное существо, которое похоже на ежа. Им оказывается пришелец Соник. Новый знакомый Тома – незаурядная находка для него. Важнейшая – еж может двигаться с огромной скоростью, которая не под силу ни одной земной технике. Однако местным властям не нравится быстрый пришелец. Поэтому, чтобы поймать его, власть нанимает злого и безжалостного доктора Айво Роботника, известного также как Эггман. Этот сумасшедший ученый имеет цель не только поймать Соника, но и покорить себе всю планету.

Соник в кино: трейлер українською смотреть онлайн

6 ."Мой пес идиот " (My Dog Stupid)

Также накануне Дня всех влюбленных в украинских кинотеатрах стартует показ комедийного французского фильма с названием “Мой пес Идиот”. Что самое интересное, и сценарием, и режиссурой, и над главной ролью работал один и тот же французский кинохудожник – Иван Атталь. А вторая главная роль досталась его гражданской жене. Синопсис фильма основан на одноименной книге Джона Фанте, которая была выпущена после его смерти, в 1986 году.

Мировая премьера: 30 октября 2019 года

Премьера в Украине: 13 февраля 2020 года



Кадр из фильма "Мой пес Идиот" / IMDb

Сюжет: одного из главных персонажей фильма зовут Идиот. И он ужасно милый, большой, грязный, непослушный, сексуально агрессивный бездомный пес. Целых 80 кг харизмы! По сюжету, писатель Генри находит бездомную собаку в своем саду. Он решает усыновить его. И, как окажется позже, его странная дружба с псом пойдет его семье на пользу. Супруги, которые, казалось бы, изжили себя, решат начать все сначала.

Главные роли в фильме сыграли Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь, Адель Висм.

Мой пес Идиот: трейлер на украинском смотреть онлайн

7 ."Опасная роль Джин Сиберг" (Seberg)

Еще одна лента, снятая на реальных событиях, выйдет на украинские экраны в конце февраля. В основу фильма "Опасная роль Джин Сиберг" (Seberg) положена реальная история жизни достаточно известного человека. Сценарий, который написал Бенедикт Эндрюс, написан по биографии известной французской актрисы 60-х годов Джин Сиберг.

Мировая премьера: 30 августа 2019 года

Премьера в Украине: 27 февраля 2020 года



Джин Сиберг и Кристен Стюарт в роли Джин Сиберг / Коллаж: LifeStyle 24

Сюжет: Будучи восходящей звездой и переживая пик карьеры, французская киноактриса взялась выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Из знаменитости в индустрии кино Джин Сиберг превратилась в скандальную селебрити государственного уровня. После громких выступлений и заявлений актрисы в ФБР завели на нее дело с целью проведения разведывательной операции. За Джин прикрепили агента, который был вынужден следить за ней, и несмотря на это проводить провокационные операции. В процессе порученного ему дела молодой шпион, целью которого было превратиться в тень Сиберг, неожиданно становится одним из главных персонажей истории.

Главную роль сыграла Кристен Стюарт, а выполнять роль агента и составить компанию лучшей актрисе десятилетия выпало Энтони Маки, известному по фильму "Мстители".

Опасная роль Джин Сиберг: трейлер на украинском

