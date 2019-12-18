Лучшие украинские премьеры 2019 года: что обязательно стоит посмотреть

Украинский кинематограф ежегодно стремительно растет, поэтому 2019 год не стал исключительным. Кроме того, увеличивается не только количество лент, но и их качество. Теперь украинские фильмы попадают в шорт-листы именитых и престижных кинематографических наград, так что нам есть чем гордиться.

Украинская короткометражная лента "Анна", над которой работал израильский режиссер Декель Беренсон, попала в шорт-лист британской кинопремии BAFTA. Украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича победил на Венецианском кинофестивале. В день премьеры, 4 сентября, над островом Лидо – главной локацией Венецианского кинофестиваля, подняли сине-желтый флаг, а 8 сентября стало известно о его победе в программе "Горизонты".

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Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" совершил настоящий резонанс для тысячи киноманов. Лента получила главный приз 10-го Одесского международного кинофестиваля "Золотой Дюк". Фильм вошел в лонг-лист кинопремии "Золотой глобус" в категории "Фильм на иностранном языке". Также фильм попал в лонг-лист американской кинопремии "Оскар". Лента попала в перечень из 93 фильмов в категории "Международный полнометражный фильм".

Украинская киноиндустрия с каждым годом развивается и ставит новые рекорды. На киноэкраны выходят фильмы разных жанров: от приключенческого и семейного фэнтези до драмы. Все чаще отечественные режиссеры знакомят зрителя с украинской историей, культурой, народом, их переживаниями и нелегкой судьбой. Теперь на первые позиции выходят фильмы, которые показывают истинную картину тех или иных событий, которые всколыхнули нашу страну.

Больше всего украинский прокат взорвал фильм Ахтема Сеитаблаева и Джона Вина "Захар Беркут". Только за первый уикенд проката лента собрала 13 миллионов гривен. Теперь фильм занимает второе место по кассовым сборам всех украинских фильмов. Рекорд принадлежит картине "Я, Ты, Он, Она", которая собрала более 23 миллиона гривен за первые дни проката. В общем "Захар Беркут" насчитывает 1 417 668 тысяч гривен кассовых сборов.



Фильм "Захар Беркут"

"Свингеры 2" собрали 537 311 тысяч гривен кассовых сборов. Третью строчку возглавила лента "Встреча одноклассников" собрав 307 242 тысяч гривен кассовых сборов. Именно эти две кинокартины превысили производственный бюджет. Четвертую позицию занял фильм "Запрещенный" собрав 275 422 тысяч гривен. Пятерку самых массовых фильмов замыкает фильм "Круты 1918" собрав 269 622 тысяч гривен.

Редакция LifeStyle 24 предлагает вашему вниманию фильмы, которые больше всего впечатлили и заинтересовали зрителей.

"11 детей из Моршина"

Премьера фильма: 3 января 2019

Режиссер: Аркадий Непиталюк

В центре сюжета украинской комедии – управляющая ТРЦ в Моршине Снежана и 11 детей, которые препятствуют женщине осуществить ее коварный замысел. По преданию, Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат на редкий металл – осмий. Снежана любит богатство, поэтому решает каким-либо образом стать владелицей ценного объекта. Впрочем дети, которые появляются на ее пути, объединяются в единое целое и начинают борьбу с несправедливостью.

"11 детей из Моршина": смотрите трейлер фильма онлайн

"Встреча одноклассников"

Премьера фильма: 31 января 2019

Режиссер: Валентин Шпаков

Трое друзей впервые увиделись через 25 лет после выпуска, чтобы вспомнить молодость. Валерий стал рок-звездой, Андрей имеет свой бизнес, а Алексей занимается архитектурой. Чтобы взбодриться перед встречей с бывшими одноклассниками, трое друзей решают сходить вместе на вечеринку. А как она закончится – секрет для каждого из них

"Встреча одноклассников": смотрите трейлер фильма онлайн

"Круты 1918"

Премьера фильма: 7 февраля 2019

Режиссер: Алексей Шапарев

Исторический фильм "Круты 1918" рассказывает о событиях более, чем 100-летней давности. Это история о реальном бое под селом Круты в Нежинском районе Черниговской области, который состоялся зимой 1918 года. В течение 5 часов в неравном бою соревновались Киевские курсанты, казаки "Вольного казачества" и большевики Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева.

"Круты 1918": смотрите трейлер фильма онлайн

"Продюсер"

Премьера фильма: 14 февраля 2019

Режиссер: Сергей Уэйн

Комедия "Продюсер" – это забавная история с приключениями, которые случаются с героями в дороге. Главный герой, который играет продюсера в фильме, должен найти много денег и собственноручно доставить актеров на съемочную площадку за городом. Однако, не все так просто. Его ждут невероятные приключения и забавные ситуации, в которые он встрянет. В фильме снимались известные звезды шоу-бизнеса: Дмитрий Дурнев, Даша Астафьева, Мишель Андраде и другие.

"Продюсер": смотрите трейлер фильма онлайн

"Человек с табуретом"

Премьера фильма: 21 февраля 2019

Режиссер: Ярослав Попов

Фильм "Человек с табуретом" – это история приключений путешественника и режиссера Леонида Кантера. В 2004 году у Леонида родилась идея – донести табурет до четырех берегов океана. Вместе с ближайшими друзьями, женой и 2-летней дочерью Кантер совершил четыре масштабные экспедиции в Атлантический, Индийский, Ледовитый и Тихий океаны во время которых снимал все, что с ними происходило. Герои преодолели более 60 тысяч километров и посетили 50 стран. В конце путешествия в семье появилась еще одна дочка.

Приключенческий фильм "Человек с табуретом" – это последняя работа украинского режиссера Леонида Кантера. 4 июня 2018 года на арт-хуторе Обирок путешественник совершил самоубийство. Ему было 36 лет. На хуторе он жил с женой Дианой Карпенко-Кантер и тремя детьми: Магдаленой, Патагония и Дарьяном. Семья жила там более 10 лет.

"Человек с табуретом": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Свингеры 2"

Премьера фильма: 1 марта 2019

Режиссер: Андрейс Экис

Пикантная комедия "Свингеры" настолько понравилась украинским зрителям, что вторую часть не пришлось долго ждать. По сюжету фильма, бизнесмен Игорь теряет свою мужскую силу. Его жена Илона никак не может с этим смириться, поэтому прибегает к хитрости, чтобы поднять его потенцию. Женщина пробует множество пикантных секретов – от ролевых игр до уроков тантрического секса.

Главные роли в фильме сыграли Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Даша Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский. Также в романтической комедии появились Дзидзьо и Монро.

"Свингеры 2": смотрите трейлер фильма онлайн

"Гуцулка Ксеня"

Премьера фильма: 7 марта 2019

Режиссер: Елена Демьяненко

"Гуцулка Ксеня" – это мюзикл, который рассказывает об американском миллионере украинского происхождения, который завещает своему сыну Яро миллион долларов, если тот свяжет свою судьбу с украинкой. Поэтому в Ворохту прибывает делегация из Америки с важной миссией: отыскать невесту для парня. Что интересно, роль Ксении сыграла киевская школьница, это был ее первый дебют в кино. А вот роль Яро сыграл американец украинского происхождения Максим Лозинский.

"Гуцулка Ксеня": смотрите трейлер фильма онлайн

"Давай танцуй"

Премьера фильма: 21 марта 2019

Режиссер: Александр Березань

По сюжету, прогрессивный молодой танцор Никита приезжает в столицу, чтобы принять участие в масштабном танцевальном турнире. Для него это участие является чрезвычайно важной миссией, ведь он должен одержать победу, чтобы помочь родному брату собрать средства на операцию. Парень должен показать все свои умения и таланты, чтобы обойти сильных соперников. Однако самым большим его испытанием становится любовь, которую он встречает на танцполе. Поэтому теперь победить будет не так просто.

"Давай танцуй": смотрите трейлер фильма онлайн

"Полина и тайна киностудии"

Премьера фильма: 22 августа 2019

Режиссер: Олиас Барко

Героиня фильма – 11-летняя Полина ничего не знает о своем прошлом и судьбе родителей. Она живет в доме со злой теткой и двоюродным братом. Недоброжелательные родственники планируют избавиться от девочки в день ее рождения, чтобы получить таинственное наследство – киностудию. Но девушке удается сбежать, и она отправляется в волшебное путешествие на поиски правды о своей семье.

"Полина и тайна киностудии": смотрите трейлер фильма онлайн

"Иловайск 2014. Батальон Донбасс"

Премьера фильма: 29 августа 2019

Режиссер: Иван Тимченко

Военную драму "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" зрители впервые увидели 29 августа – в День памяти погибших защитников Украины. Киноленту символически запустили в прокат в пятую годовщину Иловайской трагедии. В сюжет фильма положено участие добровольческого батальона Национальной Гвардии "Донбасс" в боях за Иловайск в августе 2014 года.

Напомним, что 29 августа 2014 года произошла огромная трагедия. Колонны украинских военных, выходивших из окружения под Иловайском по так называемому "зеленому коридору", были коварно расстреляны из тяжелого оружия российскими войсками. Украина понесла тяжелые потери за все время российско-украинской войны.

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Запрещенный"

Премьера фильма: 5 сентября 2019

Режиссер: Роман Бровко

Фильм "Запрещенный" рассказывает о судьбе Василия Стуса – репрессированного украинского поэта и диссидента. Кинолента рассказывает о последних годах жизни поэта, его борьбе с советской системой и загадочной смерти, которая постигла Героя Украины в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го.

За год до выхода фильма, вокруг него разгорелся скандал, поскольку из сценария убрали сцену с участием тогдашнего адвоката Стуса – Виктора Медведчука. Создатели фильма вернули в ленту вырезанную сцену, впрочем убрали эпизоды с украинскими диссидентами и не назвали имя адвоката.

"Запрещенный": смотрите трейлер фильма онлайн

"Захар Беркут"

Премьера фильма: 10 октября 2019

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн

В центре сюжета – община карпатского села Тухля в 1242 году пытается противостоять нашествию монголов. Местный старейшина Захар Беркут хочет, чтобы все карпатские общины объединились против общей угрозы. Впрочем боярин Тугарин-Волк не поддерживает руководителя и желает быть в одиночестве.

Но во время охоты на медведя сын Захара – Максим – спас от него дочь Тугарина. Девушка влюбилась в своего спасителя, разрушив политические планы отца. Максим тоже увлекся девушкой, поэтому пробрался к ней сквозь охрану и позвал на танцы. Именно этот момент решит дальнейшую судьбу Мирославы, ведь ей придется выбирать или отца, или общество возлюбленного.

"Захар Беркут": смотрите трейлер фильма онлайн

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Премьера фильма: 17 октября 2019

Режиссер: Надежда Парфан

Фильм рассказывает о главном герое – Иване Васильевиче, который много лет возглавляет профсоюз коммунального предприятия "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Он руководит профсоюзным хором, в котором поют диспетчеры, ремонтники, слесари, бухгалтеры.

Он гордится творческими достижениями коммунальщиков, но в приоритете для него всегда "сначала людям тепло, а уже потом петь". Когда наступает отопительный сезон в октябре, все немного смещается с привычного режима. Трудовой коллектив пытается отремонтировать устаревшие коммуникации, пока разъяренные потребители "разрывают" горячую линию.

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго": смотрите трейлер фильма онлайн

"Домой"

Премьера фильма: 7 ноября

Режиссер: Нариман Алиев

По сюжету, потеряв старшего сына в результате военных действий на Востоке Украины, крымский татарин Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном Алимом, учеником Института журналистики Киевского университета им. Шевченко, они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

"Домой": смотрите трейлер фильма онлайн

"Цена правды"

Премьера фильма: 28 ноября 2019

Режиссер: Агнешка Холланд

По сюжету фильма, валлийский журналист Гарет Джонс в 1933 году знакомится в Москве с журналисткой Адой Брукс, которая открывает ему глаза на жестокость советского режима. Несмотря на смертельные угрозы, Гарет начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: жесткой цензуре, массовых репрессиях и Голодоморе.

"Цена правды": смотрите трейлер фильма онлайн

" Черный ворон"

Премьера фильма: 5 декабря 2019

Режиссер: Тарас Ткаченко

Фильм "Черный ворон" – это экранизация романа известного украинского писателя Василия Шкляра. Лента рассказывает о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Во времена Холодноярской республики происходило очень много восстаний. Иван по прозвищу "Ворон" не смог стоять в стороне. У него стоял выбор – семейный уют и спокойная жизнь, или борьба за независимость родной земли. Ради будущего своих родных "Ворон" выбрал второе.

"Черный ворон": смотрите трейлер фильма онлайн

и не назвали имя адвоката