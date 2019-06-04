Премия CFDA Fashion Awards 2019: победители модного "Оскара"

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Премия CFDA Fashion Awards 2019: победители модного "Оскара"
Премия CFDA Fashion Awards 2019: победители модного "Оскара" / Instagram / @cfda

Ежегодная премия Council of Fashion Designers of America (CFDA) 3 июня отметилась новыми победителями фэшн-награды. Престижная церемония награждения состоялась в Бруклинском музее в Нью-Йорке, США.

Лучшим дизайнером женской одежды в 2019 году стал Брэндон Максвелл, а мужской одежды – Рик Оуэнс. Лучшими дизайнерами аксессуаров стали сестры Олсен, а звание иконы стиля заслужила Дженнифер Лопес.

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Список победителей CFDA Fashion Awards:

Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс;

Лучший дизайн женской одежды: Брэндон Максвелл;

Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мэри-Кейт Олсен (бренд The ​​Row)

Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде (Bode)

Награда Swarovski за позитивные изменения в моде: Эйлин Фишер (Eileen Fisher)

Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки;

Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон (Alexander McQueen)

Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд;

Специальный приз модного совета: Barbie;

Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений cfda (@cfda)

 

Что известно о премии CFDA Fashion Awards?Впервые церемония премии состоялась в 1981 году, где американский модный совет начал отмечать выдающийся вклад дизайнеров, медиа, знаменитостей в американскую моду. Кроме наград за лучший дизайн одежды и аксессуаров в настоящее время, жюри выбирают икону стиля и лучший модный медиа-ресурс года.

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Теги: LifeStyle Новости США Награды Стиль и мода Мода
Источник: LifeStyle 24
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