Премия CFDA Fashion Awards 2019: победители модного "Оскара"
Ежегодная премия Council of Fashion Designers of America (CFDA) 3 июня отметилась новыми победителями фэшн-награды. Престижная церемония награждения состоялась в Бруклинском музее в Нью-Йорке, США.
Лучшим дизайнером женской одежды в 2019 году стал Брэндон Максвелл, а мужской одежды – Рик Оуэнс. Лучшими дизайнерами аксессуаров стали сестры Олсен, а звание иконы стиля заслужила Дженнифер Лопес.
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Список победителей CFDA Fashion Awards:
Лучший дизайн мужской одежды: Рик Оуэнс;
Лучший дизайн женской одежды: Брэндон Максвелл;
Лучший дизайнер аксессуаров: Эшли и Мэри-Кейт Олсен (бренд The Row)
Награда Swarovski за восходящий талант: Эмили Адамс Боде (Bode)
Награда Swarovski за позитивные изменения в моде: Эйлин Фишер (Eileen Fisher)
Премия имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды: Боб Маки;
Лучший зарубежный дизайнер: Сара Бартон (Alexander McQueen)
Премия имени основателя американского модного совета Элеоноры Ламберт: Карин Ройтфельд;
Специальный приз модного совета: Barbie;
Икона стиля: Дженнифер Лопес, актриса и певица.
Что известно о премии CFDA Fashion Awards?Впервые церемония премии состоялась в 1981 году, где американский модный совет начал отмечать выдающийся вклад дизайнеров, медиа, знаменитостей в американскую моду. Кроме наград за лучший дизайн одежды и аксессуаров в настоящее время, жюри выбирают икону стиля и лучший модный медиа-ресурс года.