Премия Гильдии киноактеров объявила номинантов: кто может получить награду SAG Awards 2020
Уже 19 января 2020 года престижная американская премия Гильдии киноактеров назовет своих лауреатов. А накануне комитет Screen Actors Guild огласил список номинантов.
Все номинанты и категории премии SAG Awards 2020 появились на сайте издания CNN накануне, 11 декабря.
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По итогам, телесериал "Удивительная миссис Мейзел" стал рекордсменом среди номинаций многоэпизодных лент. А фильмы "Однажды в Голливуде", "Секс-бомба" и "Брачная история" получили больше всего номинаций в категории "Фильмы".
Список номинантов SAG Awards 2020
Телевизионные сериалы
Лучшая мужская роль в телефильме или минисериале:
Махершала Али ("Настоящий детектив")
Рассел Кроу ("Самый громкий голос")
Джаред Харрис, ("Чернобыль")
Джаррель Джером ("Когда они нас увидят")
Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон")
Лучшая женская роль в телефильме или минисериале:
Патриша Аркетт ("Притворство")
Тони Коллетт ("Невероятное")
Джои Кинг ("Притворство")
Эмили Уотсон ("Чернобыль")
Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")
Чернобыль: смотреть трейлер сериала
Лучший актер (драматический сериал):
Стерлинг К. Браун ("Это мы")
Стив Карелл ("Утреннее шоу")
Билли Крудап ("Утреннее шоу")
Питер Динклэйдж ("Игра престолов")
Дэвид Харбор ("Очень странные дела")
Лучшая актриса (драматический сериал):
Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
Хелена Бонэм Картер ("Корона")
Оливия Колман ("Корона")
Джоди Комер ("Убивая Еву")
Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
Лучший актер (комедийный сериал):
Алан Аркин ("Метод Комински")
Майкл Дуглас ("Метод Комински")
Билл Хейдер ("Барри")
Эндрю Скотт ("Дрянь")
Тони Шалуб ("Удивительная миссис Мейзел")
Лучшая актриса (комедийный сериал):
Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня")
Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")
Рейчел Броснаген, ("Удивительная миссис Мейзел")
Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь")
Удивительная миссис Мейзел: трейлер к сериалу смотреть онлайн
Лучший актерский ансамбль (драматический сериал):
"Большая маленькая ложь"
"Корона"
"Игра престолов"
"Рассказ служанки"
"Очень странные дела"
Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал):
"Барри"
"Дрянь"
"Метод Комински"
"Удивительная миссис Мейзел"
"Шиттс Крик"
Лучший каскадерский ансамбль (комедийный или драматический сериал):
"Игра престолов"
"Блеск"
"Очень странные дела"
"Ходячие мертвецы"
"Хранители"
Игровое кино
Лучший актер:
Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Терон Эгертон ("Рокетмен")
Хоакин Феникс ("Джокер")
Джокер: смотреть трейлер на украинском языке
Лучшая актриса:
Синтиа Эриво ("Гарриет")
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Люпита Нионго ("Мы")
Шарлиз Терон ("Скандал")
Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший актер второго плана:
Джейми Фокс ("Просто помиловать")
Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
Аль Пачино ("Ирландец")
Джо Пеши ("Ирландец")
Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
Лучшая актриса второго плана:
Лора Дерн ("Брачная история")
Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
Николь Кидман ("Скандал")
Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")
Марго Робби ("Секс-бомба")
Лучший актерский ансамбль:
"Секс-бомба"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Однажды в Голливуде"
"Паразиты"
Лучшая команда каскадеров:
"Мстители: Финал"
"Ford против Ferrari"
"Ирландец"
"Джокер"
"Однажды в Голливуде"