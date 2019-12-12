Премия Гильдии киноактеров объявила номинантов: кто может получить награду SAG Awards 2020

Уже 19 января 2020 года престижная американская премия Гильдии киноактеров назовет своих лауреатов. А накануне комитет Screen Actors Guild огласил список номинантов.

Все номинанты и категории премии SAG Awards 2020 появились на сайте издания CNN накануне, 11 декабря.

Кстати, Золотой глобус 2020: объявлен список номинантов на престижную премию

По итогам, телесериал "Удивительная миссис Мейзел" стал рекордсменом среди номинаций многоэпизодных лент. А фильмы "Однажды в Голливуде", "Секс-бомба" и "Брачная история" получили больше всего номинаций в категории "Фильмы".

Список номинантов SAG Awards 2020

Телевизионные сериалы

Лучшая мужская роль в телефильме или минисериале:

Махершала Али ("Настоящий детектив")

Рассел Кроу ("Самый громкий голос")

Джаред Харрис, ("Чернобыль")

Джаррель Джером ("Когда они нас увидят")

Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон")

Лучшая женская роль в телефильме или минисериале:

Патриша Аркетт ("Притворство")

Тони Коллетт ("Невероятное")

Джои Кинг ("Притворство")

Эмили Уотсон ("Чернобыль")

Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")

Чернобыль: смотреть трейлер сериала

Лучший актер (драматический сериал):

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Стив Карелл ("Утреннее шоу")

Билли Крудап ("Утреннее шоу")

Питер Динклэйдж ("Игра престолов")

Дэвид Харбор ("Очень странные дела")

Лучшая актриса (драматический сериал):

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Хелена Бонэм Картер ("Корона")

Оливия Колман ("Корона")

Джоди Комер ("Убивая Еву")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Лучший актер (комедийный сериал):

Алан Аркин ("Метод Комински")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Билл Хейдер ("Барри")

Эндрю Скотт ("Дрянь")

Тони Шалуб ("Удивительная миссис Мейзел")

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня")

Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")

Рейчел Броснаген, ("Удивительная миссис Мейзел")

Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь")

Удивительная миссис Мейзел: трейлер к сериалу смотреть онлайн

Лучший актерский ансамбль (драматический сериал):

"Большая маленькая ложь"

"Корона"

"Игра престолов"

"Рассказ служанки"

"Очень странные дела"

Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал):

"Барри"

"Дрянь"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Шиттс Крик"

Лучший каскадерский ансамбль (комедийный или драматический сериал):

"Игра престолов"

"Блеск"

"Очень странные дела"

"Ходячие мертвецы"

"Хранители"

Игровое кино

Лучший актер:

Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Терон Эгертон ("Рокетмен")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джокер: смотреть трейлер на украинском языке

Лучшая актриса:

Синтиа Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Люпита Нионго ("Мы")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший актер второго плана:

Джейми Фокс ("Просто помиловать")

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая актриса второго плана:

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Николь Кидман ("Скандал")

Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучший актерский ансамбль:

"Секс-бомба"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая команда каскадеров:

"Мстители: Финал"

"Ford против Ferrari"

"Ирландец"

"Джокер"

"Однажды в Голливуде"