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Премия Гильдии сценаристов США огласила имена номинантов

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Премия Гильдии сценаристов США / Фото из открытых источников

Американская Гильдия сценаристов назвала номинантов ежегодной премии WGA Awards 2020, которой награждают создателей лучших сценариев к фильмам и сериалам. Так, имена победителей станут известны уже 1 февраля. Предлагаем ознакомиться со списком тех, кто претендует на почетную награду.

В списке номинантов уже известные после "Золотого глобуса" ленты-победители "1917", "Паразиты", "Джокер".

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Лучший оригинальный сценарий

Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кэрнс – "1917"

Ноа Баумбах – "Брачная история"

Райан Джонсон – "Ножи наголо"

Эмили Халперн, Сара Хескинс, Сюзанна Фогель, Кэти Силберман – "Образование"

Пон Джун-хо, Хан Джин-он – "Паразиты"

Кадр из фильма "Паразиты" / Фото из открытых источников

Лучший адаптированный сценарий

Тодд Филлипс, Скотт Силвер – "Джокер"

Стивен Зэйллиан – "Ирландец"

Тайка Вайтити – "Кролик Джоджо"

Грета Гервиг – "Маленькие женщины"

Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер – "Прекрасный день по-соседству"

Лучший сценарий документального фильма

"Гражданин Х"

"Приемный"

"Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине"

"Джозеф Пулитцер: Голос народа"

"Серый кардинал"

сірий кардинал
Фильм "Серый кардинал" / The New York Times

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Награды Голливуд Кино
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