Премия Гильдии сценаристов США огласила имена номинантов
Американская Гильдия сценаристов назвала номинантов ежегодной премии WGA Awards 2020, которой награждают создателей лучших сценариев к фильмам и сериалам. Так, имена победителей станут известны уже 1 февраля. Предлагаем ознакомиться со списком тех, кто претендует на почетную награду.
В списке номинантов уже известные после "Золотого глобуса" ленты-победители "1917", "Паразиты", "Джокер".
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Лучший оригинальный сценарий
Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кэрнс – "1917"
Ноа Баумбах – "Брачная история"
Райан Джонсон – "Ножи наголо"
Эмили Халперн, Сара Хескинс, Сюзанна Фогель, Кэти Силберман – "Образование"
Пон Джун-хо, Хан Джин-он – "Паразиты"
Кадр из фильма "Паразиты" / Фото из открытых источников
Лучший адаптированный сценарий
Тодд Филлипс, Скотт Силвер – "Джокер"
Стивен Зэйллиан – "Ирландец"
Тайка Вайтити – "Кролик Джоджо"
Грета Гервиг – "Маленькие женщины"
Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер – "Прекрасный день по-соседству"
Лучший сценарий документального фильма
"Гражданин Х"
"Приемный"
"Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине"
"Джозеф Пулитцер: Голос народа"
"Серый кардинал"
Фильм "Серый кардинал" / The New York Times