Премия за худшее описание сцены секса в 2019: кто получил

Литературный журнал Literary Review ежегодно выбирает лауреатов премии Bad Sex Awards. Ее присуждают писателям за худшее описание секса. В этом году победителем стал не один автор, а целых два.

В 2019 году двое авторов настолько плохо описали интимные сцены в своих произведениях, что жюри литературного журнала не могли определить лишь одного писателя. Поэтому, лауреатами Bad Sex Awards стали француз Дидье Декуен и британец Джон Харви. Об этом сообщается на The Guardian.

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Столкнувшись с двумя соперниками, мы оказались неспособными сделать выбор между ними. Мы пытались голосовать, но это не сработало. Тогда мы проголосовали еще раз, но в итоге единственный победитель так и не нашелся. Надеемся, британцы поймут наше бедственное положение,

– забавно прокомментировали "победу" писателей жюри премии.

В своей книге "Среди садов и тихих заводей" (Le bureau des jardins et des etangs) французский писатель Дидье Декуен описывает сцену так:

"Землистый привкус поразил ее. Когда Кацура был жив и когда его член расправлялся во рту Миюки, у него был вкус сырой рыбы, молодых и теплых побегов бамбука, а когда он наконец выливался соками, то по вкусу напоминал свежий миндаль. А сейчас тот же член под языком Миюки был безвкусным, как ил в храмовых прудах Хэйан-ке, когда работники Службы садов и пойм осушали их, перед тем, как очистить".

А вот британский автор Джон Харви в своем романе "Мир" (Pax) описывает эротическую сцену следующим образом:

"Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную извилистость. Ее глаза были голодными. Как и его собственные, они горели огнем и желанием. Более чем жаркие, более чем тропические: они вдвоем приближались к экватору. Они обнялись так, будто этими насильственным удержанием они могли сварить друг друга".

Что известно о премии Bad Sex Awards?Британский литературный журнал The Literary Review начал премию Bad Sex Award еще в 1993 году. Жюри награды рассматривает всех авторов на наличие худшего описания секса в произведении за исключением представителей эротического жанра. Известно, что целью награды является привлечение внимания к "плохо написанным, лишним или откровенно коротким описаниям секса в современной художественной литературе". Что интересно, в свое время антипремию получали Стивен Кинг и Габриэль Гарсия Маркес.