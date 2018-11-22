Премия "Золотой диск": украинская группа "Гайдамаки" одержал победу в Польше
Во вторник, 20 ноября в польском городе Варшава диск украинской группы "Гайдамаки" – "Мицкевич-Стасюк-Гайдамаки" – получил статус "Золотого" по количеству продаж. Награду вручил директор наиболее популярной радиостанции Польши" Тройка " – Пьйотр Метц.
"Золотой диск" является одной из старейших музыкальных премий в мире. Что интересно, это уже второе "золото", которое завоевал группа "Гайдамаки". Первое украинские артисты получили в 2009 году за диск "Voovoo-Haydamaky".
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Альбом "Мицкевич-Стасюк-Гайдамаки", который содержит 10 музыкальных композиций, созданных на основе "Крымских сонетов" Адама Мицкевича, стал совместным музыкальным проектом украинской группы "Гайдамаки" и польского писателя Андрея Стасюка.
Группа"Гайдамаки" / Пресс-служба
Группа "Гайдамаки" / Пресс-служба
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