Премия "Золотой диск": украинская группа "Гайдамаки" одержал победу в Польше

20 Читати новину українською
Группа "Гайдамаки"
Группа "Гайдамаки" / Пресс-служба

Во вторник, 20 ноября в польском городе Варшава диск украинской группы "Гайдамаки" – "Мицкевич-Стасюк-Гайдамаки" – получил статус "Золотого" по количеству продаж. Награду вручил директор наиболее популярной радиостанции Польши" Тройка " – Пьйотр Метц.

"Золотой диск" является одной из старейших музыкальных премий в мире. Что интересно, это уже второе "золото", которое завоевал группа "Гайдамаки". Первое украинские артисты получили в 2009 году за диск "Voovoo-Haydamaky".

Читайте также: Позитив со "Время и Стекло" признался, что видел обнаженную Надежду Дорофееву: неожиданные детали

Альбом "Мицкевич-Стасюк-Гайдамаки", который содержит 10 музыкальных композиций, созданных на основе "Крымских сонетов" Адама Мицкевича, стал совместным музыкальным проектом украинской группы "Гайдамаки" и польского писателя Андрея Стасюка.


Группа"Гайдамаки" / Пресс-служба


​Группа "Гайдамаки" / Пресс-служба

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Награды Новости Польши
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
сегодня 15:42 Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
240
Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
сегодня 15:00 Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
Юлія Девда 129
Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
сегодня 14:19 Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
784
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 12:59 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2742
Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
сегодня 11:44 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
822
Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
21 ноября 18:00 Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
Юлія Девда 620
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук