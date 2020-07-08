9 июля в столице Украины состоится регистрация рекорда "Самая большая женская натуральная грудь", на который претендует Мила Кузнецова. Она – участница модельного проекта для plus-size женщин "Модель XL" и известная инстаграм-блогерша.

О регистрации рекорда на свой странице в фейсбуке сообщила представитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. По ее словам, у Милы Кузнецовой 13-й размер груди и она очень хочет стать рекордсменкой в ​​такой пикантной категории. Перед регистрацией женщина должна пройти медицинское обследование, которое должно доказать натуральность ее груди.

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Кто такая Мила Кузнецова?

На момент шоу "Модель XL" 2 сезон в 2018 году Миле Кузнецовой был 31 год. Женщина прошла кастинг и попала в 15-тку самых интересных и привлекательных plus-size моделей Украины, но в середине проекта выбыла. Мила родом из Киева и работала в то время помощником адвоката. Но до сих пор ее самым большим увлечением и работой является ведение собственного блога в инстаграме. Ее привлекательность, пышные формы и 13-й размер груди стали главными изюминками инстаграм-аккаунта, на который подписано почти 600 тысяч человек.

Женщина много путешествует, снимается в рекламе для магазинов одежды и белья, посещает различные реалити-шоу и пропагандирует бодипозитив. В ее биографии в инстаграм-аккаунте отмечается, что она получила титулы "Мисс мира Королева", "Мисс Украина Вселенная plus size", "Мисс топ-модель Вселенная plus size". Несмотря на большой размер груди, Мила следит за своей фигурой и поддерживает форму – у нее стройный живот, упругие ягодицы и подтянутые ноги.

Самые сексуальные фото Милы Кузнецовой