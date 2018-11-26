Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb

Первые 58 возможных номинаций на "Оскар-2019" появились в крупнейшей базе данных о кинематографии IMDb. Журналисты LifeStyle 24 выбрали 15 лент среди всех предложенных и указали возможные номинации.

91 церемония награждения "Оскар-2019" состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Начало голосования стартует 7 января, а завершится 14 января 2019 года. Однако в сети уже появились первые предположения относительно претендентов и номинаций.

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На популярном сайте о киноискусстве IMDb появились первые рекомендации фильмов на награждение "Оскар-2019". Среди предложенных категорий можно было выбрать список фильмов по популярности, по дате и другому, однако журналисты LifeStyle 24 выбрали рейтинг, в котором голосовали только пользователи.

Рейтинг фильмов, которые могут быть номинированы на "Оскар-2019":

1. "Мстители: Война бесконечности"

Наиболее вероятные номинации: Лучшие визуальные эффекты.

Возможные номинации: Лучший звуковой монтаж, Лучший звук.

Смотреть трейлер к фильму "Мстители Война бесконечности" (видео):

2. "Черная Пантера"

Наиболее вероятные номинации: Лучший фильм года, Лучший дизайн костюмов, Лучший грим, Лучший звуковой монтаж, Лучшая музыка, Лучшая песня ("All the Stars").

Возможные номинации: Лучшая режиссура (Райан Куглер), Лучшая мужская роль второго плана (Майкл Б. Джордан), Лучший монтаж, Лучший звук.

Смотреть трейлер к фильму "Черная Пантера" (видео):

3. "Дэдпул 2"

Наиболее вероятные номинации: Лучшая песня ("Ashes").

Возможные номинации: Лучший грим.

Смотреть трейлер к фильму "Дэдпул 2" (видео):

4. "Первом игроку приготовиться"

Наиболее вероятные номинации: Лучший звуковой монтаж, Лучшие визуальные эффекты.

Возможные номинации: Лучший звук.

Смотреть трейлер к фильму "Первом игроку приготовиться" (видео):

5. "Тихое место"

Наиболее вероятные номинации: Лучший звуковой монтаж, Лучший звук.

Возможные номинации: Лучший оригинальный сценарий, Лучший монтаж.

Смотреть трейлер к фильму "Тихое место" (видео):

6. "Аннигиляция"

Наиболее вероятные номинации: Лучшие визуальные эффекты.

Возможные номинации: Лучший звуковой монтаж.

Смотреть трейлер к фильму "Аннигиляция" (видео):

7. "Миссия невыполнима: Фолаут"

Наиболее вероятные Номинации: Лучший звуковой монтаж, Лучший звук.

Смотреть трейлер к фильму "Миссия невыполнима: Фолаут" (видео):

8. "Суперсiмейка 2"

Наиболее вероятные номинации: Лучший анимационный полнометражный фильм.

Возможные номинации: Лучшая музыка, Лучший звуковой монтаж, Лучший звук.

Смотреть трейлер к фильму "Суперсемейка 2" (видео):

9. "Богемная рапсодия"

Наиболее вероятные номинации: Лучшая мужская роль (Рами Малек).

Возможные номинации: Лучший дизайн костюмов, Лучший звук.

Смотреть трейлер к фильму "Богемная рапсодия" (видео):

10. "Наследственность"

Наиболее вероятные номинации: Лучшая женская роль (Тони Коллетт).

Возможные номинации: Лучший оригинальный сценарий.

Смотреть трейлер к фильму "Наследственность" (видео):

11. "Рождение звезды"

Наиболее вероятные номинации: Лучший фильм года, Лучшая режиссура, Лучшая мужская роль (Брэдли Купер), Лучшая женская роль (Lady Gaga), Лучшая мужская роль второго плана (Сэм Эллиотт), Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший звук, Лучшая песня ( "The Shallow»).

Возможные номинации: Лучший сценарий-адаптация, Лучший грим, Лучшая музыка, Лучший звуковой монтаж.

Смотреть трейлер к фильму "Рождение звезды" (видео):

12. "Остров собак"

Наиболее вероятные номинации: Лучший анимационный полнометражный фильм, Лучшая музыка.

Возможные номинации: Лучший оригинальный сценарий.

Смотреть трейлер к фильму "Остров собак" (видео):

13. "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Наиболее вероятные номинации: Лучший дизайн костюмов.

Смотреть трейлер фильма к "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (видео):

14. "Черный куклуксклановец"

Наиболее вероятные номинации: Лучший фильм года, Лучшая режиссура (Спайк Ли), Лучший сценарий-адаптация, Лучший монтаж.

Возможные номинации: Лучшая мужская роль (Джон Дэвид Вашингтон), Лучшая мужская роль второго плана (Адам Драйвер), Лучшая музыка.

Смотреть трейлер к фильму "Черный куклукскланивець" (видео):

15. "Первый человек"

Наиболее вероятные номинации: Лучший фильм, Лучшая режиссура (Дэмиен Шазелл), Лучшая мужская роль (Райан Гослинг), Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший звуковой монтаж, Лучший звук, Лучшие визуальные эффекты, Лучшая музыка.

Возможные номинации: Лучшая женская роль второго плана (Клер Фой), Лучший сценарий-адаптация, Лучший дизайн костюмов.

Смотреть трейлер к фильму "Первый человек" (видео):