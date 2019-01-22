Превратилась в ангела: одна из жертв Харви Вайнштейна впервые вышла на подиум после скандала

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Азия Ардженто впервые вышла на публику после скандала
Азия Ардженто впервые вышла на публику после скандала / Getty Images

Для итальянской актрисы Азии Ардженто неделя моды стала не только fashion-событием, но и в определенной степени местом самовыражения. Так, звезда, которая стала жертвой Харви Вайнштейна, а потом сама была обвинена в домогательствах, осмелилась выйти на публику после громкого скандала. Для первого появления она выбрала весьма эпатажный образ.

Весной 2018 года сеть подорвало признание итальянской актрисы Азии Ардженто в отношении скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна. Женщина рассказала, что в 1997 году стала его жертвой и потерпела от изнасилования на фестивале в Каннах.

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Через несколько месяцев Азию Ардженто обвинил в домогательствах 22-летний актер Джимми Баннет. Он утверждал, что женщина притянула его к сексуальному контакту, когда ему было 17 лет. Итальянская актриса, которая стала одной из первых женщин, которые заявили о домогательствах Вайнштейна, сказала, что это его выдумки. Однако позже стало известно, что за молчание парню заплатили 380 тысяч долларов.

После скандальных событий 43-летняя актриса избегала появлений на публике. После долгого перерыва Азия решила вернуться к светской жизни, и первый ее выход состоялся в понедельник, 21 января. Она вышла на подиум парижского показа Antonio Grimaldi в образе, который красноречиво сказал о ее непричастности к грязным сплетням.

Она вышла на публику в длинном белом платье с ассиметричной длиной: сзади платья был длинный шлейф, а короткий перед позволил рассмотреть стройные ножки 43-летней итальянской актрисы. Однако основным акцентом в ее образе были белые перьевые крылья за ее спиной, которые, словно, лишний раз напомнили о ее невиновности в обвинениях.

Азія Ардженто вперше вийшла на публіку після звинувачень
Азия Ардженто на парижском показе в образе ангела / Instagram / @asiaargento

Азія Ардженто в образі ангела на паризькому показі

Итальянская актриса выбрала образ белого ангела для первого выхода в свет / Getty Images

В конце шоу на подиум вышел дизайнер коллекции Антонио Гримальди, который крепко держал Азию Ардженто за руку.

Азія Ардженто з модельєром Антоніо Грімальді
Дизайнер коллекции Антонио Гримальди вышел на подиум за руку с Азией Ардженто / Instagram /  @antoniogrimaldi

Теги: Скандал Секс-скандал Харви Вайнштейн LifeStyle
Источник: 24 канал
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