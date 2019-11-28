Презентация фильма "Цена правды" в Киеве: фотообзор события

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Агнешка Холланд на презентации фильма "Цена правды" в Киеве / Пресс-служба

В среду, 27 ноября, прошла гранд-премьера ленты "Цена правды" с участием творческой команды фильма и режиссера Агнешки Холланд в столичном кинотеатре "Киевская Русь". Редакция LifeStyle 24 предлагает посмотреть подборку фото с мероприятия.

На презентации фильма присутствовали Агнешка Холланд и продюсеры ленты "Цена правды". В киевском кинотеатре Минкульт вручил режиссеру орден княгини Ольги III степени за вклад в чествование памяти жертв Голодомора, а награждал Агнешку президент Украины Владимир Зеленский.

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Аґнєшка Голланд на презентації фільму
Агнешка Холланд на презентации фильма "Цена правды" в Киеве / Пресс-служба

Во время презентации Холланд призналась, что после того, как прочитала сценарий, поняла, эту историю мир должен знать. Ведь и сейчас последствия Голодомора Украина ощущает до сих пор.

В ХХ веке человечество показало себя с худшей стороны, и нам стоит поучиться из этого опыта, чтобы его не повторять. Но, к сожалению, я вижу, что мы вряд ли почерпнули из истории то, что должны были бы почерпнуть,
– сказала режиссер фильма "Цена правды".


Джеймс Нортон и Агнешка Холланд на презентации фильма "Цена правды" в Киеве / Пресс-служба

Фильм "Цена правды" – это драматический рассказ о геноциде украинского народа в 1932 – 1933 годах. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют бешеный успех, ведь ее уже заметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы". Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.

Презентацию также посетили немало украинских звезд, среди которых – певица Джамала, главные актеры из ленты "Сумаседшая свадьба" Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и другие.

Агнешка Холланд и Джамала на презентации фильма "Цена правды" в Киеве / Пресс-служба


Святослав Вакарчук на презентации фильма "Цена правды" в Киеве / Пресс-служба


Джимми Воха-Воха и Полина Василина на презентации фильма "Цена правды" в Киеве / Пресс-служба

Презентация фильма "Цена правды" в Киеве: смотрите больше фото

Презентация фильма "Цена правды" в Киеве / Пресс-служба

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Киева LifeStyle Новости Польши Кино Голодомор Новости культуры
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