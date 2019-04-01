Президентские выборы 2019: Святослав Вакарчук отреагировал на результаты голосования

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Президентские выборы 2018: Святослав Вакарчук
Президентские выборы 2018: Святослав Вакарчук / 24 Канал

Пока Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса первого тура выборов президента Украины, фронтмен группы "Океан Эльзы" опубликовал особенное сообщение. Артист использовал слова одного из своих хитов и обратился к поклонникам.

В воскресенье, 31 марта, в Украине отгремел первый тур президентских выборов. На одном из участков Киева появился лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, известный своими политическими сообщениями. Артист не признался, за кого из кандидатов отдал свой голос, однако рассказал, что каждый украинец должен хорошо обдумать свое решение.

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Каждый из нас перед тем, как голосовать, должен взвесить все за и против, должен обдумать самое главное – куда движется страна, каким образом, что тот или иной кандидат предлагает для этого сделать. Я взвесил. Надеюсь, все это сделали,
– отметил во время голосования Святослав Вакарчук.

После первого тура выборов президента Украины артист решил разместить особенное сообщение на странице в Facebook. Святослав Вакарчук написал отрывок из своей песни "Эверест", который тронул сеть. В конце сообщения певец обратился к поклонникам с мотивационными словами.

"Знаю, вместе сможем преодолеть любую вершину!" – добавил к сообщению Святослав Вакарчук.

Символично на YouTube-канале группы "Океан Эльзы" появилось аудио песни "Эверест". На обложке к треку авторы изобразили флаг с хэштегом #ПродовжуємІти. И хотя мнения украинцев в комментариях разделились, многие подписчики блога Святослава Вакарчука сошлись во мнении, что слова хита являются очень актуальными, а впереди у каждого – важный выбор.

Слушайте песню группы "Океан Эльзы" – "Эверест": аудио

К слову, Владимир Зеленский возглавил рейтинг первого тура выборов, набрав более 30% голосов. На второй ступени – Петр Порошенко. По состоянию на 14 часов дня ЦИК обработала уже 83% протоколов.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Выборы Президента 2019 Музыка Святослав Вакарчук
Источник: LifeStyle 24
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