Президенты Украины снялись в видеоролике к 90-летию Лины Костенко

Первый Президент Украины Леонид Кравчук и Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко приняли участие в культурно-просветительском проекте "Киевщина читает Лину Костенко".

Государственные деятели, политики, художники, актеры и ученые снялись в видеоролике-посвящении к 90-летию украинской поэтессы-шестидесятницы, который отмечается 19 марта 2020 года. Герои видео читают одно из самых известных стихотворений Лины Костенко "Пісенька з варіаціями".

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"Это очень глубокое и философское произведение, которое несет в себе животворность и вдохновение, – объясняет выбор стиха инициатор проекта, директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко. – Все творчество Лины Костенко – это эмоциональная борьба с тем, что искажает душа и уничтожает жизнь, и сегодня это как никогда находит отклик в наших сердцах".

Кроме президентов Лину Костенко в видео читают заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец, министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышев, глава Киевского областного совета Николай Стариченко, глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, краевед Алексей Заяц, народные артистки Украины Ольга Сумская и Наталья Бучинская, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, актер театра и кино Георгий Хостикоев, а также инициатор проекта, директор ВИКЗ Влада Литовченко и соорганизатор проекта, директор Ржищевского археолого-краеведческого музея Людмила Карпенко.

Съемки проходили в Киевской областной библиотеке для юношества. Проект состоялся при поддержке Киевской областной государственной администрации и Киевского областного совета.

"Киевщина читает Лину Костенко": смотрите видео