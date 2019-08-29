Оригинальные и интересные прически в школу: лучшие идеи на каждый день
Перед каждой школьницей утром встает вопрос, как выглядеть в школе сдержанно и красиво. Лаконичной одежде должна соответствовать сдержанная ученическая прическа, поэтому мы собрали для вас подборку лучших вариантов на каждый день и не только.
Прически в школу для детей: фото, видео
Для детей школьного возраста могут быть разнообразные прически: от конского хвоста до простых косичек. Красиво выглядит маленькая шотландская косичка, которую можно заплести в несколько рядов. Среди простых причесок – две косички можно усовершенствовать, оставив место для простого хвостика.
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Прически в школу на 1 сентября
Чтобы маленькие модницы выглядели оригинально, можно попробовать заплетать косички в хвостики или две гульки. Такая прическа будет смотреться очень интересно и мило.
Прически в школу – фото
Школьницы с заплетенными косичками – это всегда трендово, поэтому этот вариант занимает минимум времени. Косички можно украсить яркими лентами, резинками или большими бантиками.
Прически в школу на короткие и длинные волосы
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Прически с бантиками: фото, видео
Школьницы с бантиками выглядят очень празднично и красиво. Бантик будет прекрасно смотреться на любых волосах: коротких, средних или длинных.
Прически для первоклассниц
Бантики не обязательно должны быть только белого цвета, можно покупать другого цвета и из разных материалов. Это может быть кружево, атлас, кожа или синтетическая ткань.
Прическа для первоклассницы с бантиком
Разнообразить прическу можно по-разному. Для школы идеально подойдут пышные косички, гульки и колосок. Украсить прическу помогут заколки с бусинками.
Интересные варианты причесок в школу
Простая и быстрая прическа – волосы, собранные в хвост и украшенные бантиком. Для такой прически понадобится менее 5 минут.
Прическа в школу на каждый день
Красивые косички с бантиками для первоклассниц
Для праздничного вида волосы можно накрутить специальными шпильками, плойкой или бигуди. Готовую прическу не забудьте зафиксировать лаком, чтобы кудри не потеряли своей формы.
Прическа в школу на 1 сентября
Смотрите видео, как сделать прически с бантиками
Прически для старшеклассниц: фото, видео
Девушки в старших классах вырастают из детских причесок и хотят быть особенными и не похожими ни на кого. Впрочем, косички не утратили своей актуальности. Такие прически можно смело продолжать делать, однако в несколько более сложном варианте. Мы подобрали для вас интересные варианты для вашего безупречного вида.
Прически для старшеклассниц
Интересные прически для старшеклассниц в школу
Прически для девочек
Смотрите видео, как сделать прически в школу для старшеклассниц