Оригинальные и интересные прически в школу: лучшие идеи на каждый день

Перед каждой школьницей утром встает вопрос, как выглядеть в школе сдержанно и красиво. Лаконичной одежде должна соответствовать сдержанная ученическая прическа, поэтому мы собрали для вас подборку лучших вариантов на каждый день и не только.

Прически в школу для детей: фото, видео

Для детей школьного возраста могут быть разнообразные прически: от конского хвоста до простых косичек. Красиво выглядит маленькая шотландская косичка, которую можно заплести в несколько рядов. Среди простых причесок – две косички можно усовершенствовать, оставив место для простого хвостика.

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Прически в школу на 1 сентября

Чтобы маленькие модницы выглядели оригинально, можно попробовать заплетать косички в хвостики или две гульки. Такая прическа будет смотреться очень интересно и мило.



Прически в школу – фото

Школьницы с заплетенными косичками – это всегда трендово, поэтому этот вариант занимает минимум времени. Косички можно украсить яркими лентами, резинками или большими бантиками.



Прически в школу на короткие и длинные волосы

Смотрите видео, как сделать прически в школу на 1 сентября

Прически с бантиками: фото, видео

Школьницы с бантиками выглядят очень празднично и красиво. Бантик будет прекрасно смотреться на любых волосах: коротких, средних или длинных.



Прически для первоклассниц

Бантики не обязательно должны быть только белого цвета, можно покупать другого цвета и из разных материалов. Это может быть кружево, атлас, кожа или синтетическая ткань.



Прическа для первоклассницы с бантиком

Разнообразить прическу можно по-разному. Для школы идеально подойдут пышные косички, гульки и колосок. Украсить прическу помогут заколки с бусинками.



Интересные варианты причесок в школу

Простая и быстрая прическа – волосы, собранные в хвост и украшенные бантиком. Для такой прически понадобится менее 5 минут.



Прическа в школу на каждый день



Красивые косички с бантиками для первоклассниц

Для праздничного вида волосы можно накрутить специальными шпильками, плойкой или бигуди. Готовую прическу не забудьте зафиксировать лаком, чтобы кудри не потеряли своей формы.



Прическа в школу на 1 сентября

Смотрите видео, как сделать прически с бантиками

Прически для старшеклассниц: фото, видео

Девушки в старших классах вырастают из детских причесок и хотят быть особенными и не похожими ни на кого. Впрочем, косички не утратили своей актуальности. Такие прически можно смело продолжать делать, однако в несколько более сложном варианте. Мы подобрали для вас интересные варианты для вашего безупречного вида.



Прически для старшеклассниц



Интересные прически для старшеклассниц в школу



Прически для девочек

Смотрите видео, как сделать прически в школу для старшеклассниц